En tu hogar , las hormigas pueden convertirse en una verdadera molestia , pero con los trucos adecuados podés eliminarlas sin gastar de más ni dañar el ambiente. Este método casero es seguro, fácil y aprovecha lo que ya tenés a mano.

Rociá esto en las esquinas y nunca más vas a ver hormigas en tu casa

A diferencia de los productos industriales, este fumigador casero no solo ahorra dinero, sino que protege a tus mascotas y a la naturaleza. Usando ingredientes que se encuentran en cualquier hogar , podés frenar la invasión de hormigas sin exponerte a químicos tóxicos.

Decile chau a las hormigas: con este fumigador casero las podés eliminar de tu casa

Mezclá todos los ingredientes en el rociador. El vinagre , además de ser un aliado en la cocina , es un repelente natural para las hormigas , ya que interfiere con sus rastros de olor. El detergente potencia el efecto, dificultando que puedan volver a entrar a tu hogar .

Rociá la mezcla directamente sobre las zonas de paso de las hormigas, como zócalos, esquinas, rendijas o cerca de las alacenas de la cocina. Repetí el proceso dos veces por día hasta que desaparezcan por completo.

Truco extra: si querés reforzar la protección, colocá pequeños recipientes con café molido seco o cáscaras de cítricos en los puntos de acceso. Estos olores también las alejan.

Además, mantené la cocina limpia y sin restos de comida, ya que las hormigas se sienten atraídas por azúcares y migas. Un hogar libre de desechos es clave para que tus trucos funcionen mejor y más rápido.

Con este método, no solo eliminás a las hormigas, sino que aprendés a cuidar tu hogar de forma sustentable. Incorporar estos trucos en tu rutina es una manera de mantener a raya a estos insectos sin gastar de más.