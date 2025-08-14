Decile chau a las hormigas: con este fumigador casero las podés eliminar de tu casa

En tu hogar, las hormigas pueden convertirse en una verdadera molestia, pero con los trucos adecuados podés eliminarlas sin gastar de más ni dañar el ambiente. Este método casero es seguro, fácil y aprovecha lo que ya tenés a mano.
A diferencia de los productos industriales, este fumigador casero no solo ahorra dinero, sino que protege a tus mascotas y a la naturaleza. Usando ingredientes que se encuentran en cualquier hogar, podés frenar la invasión de hormigas sin exponerte a químicos tóxicos.
Para este truco, necesitás:
250 ml de vinagre blanco
250 ml de agua
1 cucharada de detergente
1 rociador vacío
Mezclá todos los ingredientes en el rociador. El vinagre, además de ser un aliado en la cocina, es un repelente natural para las hormigas, ya que interfiere con sus rastros de olor. El detergente potencia el efecto, dificultando que puedan volver a entrar a tu hogar.
Rociá la mezcla directamente sobre las zonas de paso de las hormigas, como zócalos, esquinas, rendijas o cerca de las alacenas de la cocina. Repetí el proceso dos veces por día hasta que desaparezcan por completo.
Truco extra: si querés reforzar la protección, colocá pequeños recipientes con café molido seco o cáscaras de cítricos en los puntos de acceso. Estos olores también las alejan.
Además, mantené la cocina limpia y sin restos de comida, ya que las hormigas se sienten atraídas por azúcares y migas. Un hogar libre de desechos es clave para que tus trucos funcionen mejor y más rápido.
Con este método, no solo eliminás a las hormigas, sino que aprendés a cuidar tu hogar de forma sustentable. Incorporar estos trucos en tu rutina es una manera de mantener a raya a estos insectos sin gastar de más.