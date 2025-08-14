14 de agosto de 2025 - 12:13

Decile chau a las hormigas: con este fumigador casero las podés eliminar de tu casa

Con simples trucos y elementos que ya tenés en tu hogar, combatí las hormigas de manera efectiva, económica y sin químicos agresivos.

Por Andrés Aguilera

Con algunos trucos, podés deshacerte de las hormigas de tu hogar.

Rociá esto en las esquinas y nunca más vas a ver hormigas en tu casa

A diferencia de los productos industriales, este fumigador casero no solo ahorra dinero, sino que protege a tus mascotas y a la naturaleza. Usando ingredientes que se encuentran en cualquier hogar, podés frenar la invasión de hormigas sin exponerte a químicos tóxicos.

image
Decile chau a las hormigas: con este fumigador casero las podés eliminar de tu casa

Cómo preparar el fumigador casero

Para este truco, necesitás:

  • 250 ml de vinagre blanco

  • 250 ml de agua

  • 1 cucharada de detergente

  • 1 rociador vacío

    image
    Decile chau a las hormigas: con este fumigador casero las podés eliminar de tu casa

Cómo hacer para eliminar las hormigas

Mezclá todos los ingredientes en el rociador. El vinagre, además de ser un aliado en la cocina, es un repelente natural para las hormigas, ya que interfiere con sus rastros de olor. El detergente potencia el efecto, dificultando que puedan volver a entrar a tu hogar.

Rociá la mezcla directamente sobre las zonas de paso de las hormigas, como zócalos, esquinas, rendijas o cerca de las alacenas de la cocina. Repetí el proceso dos veces por día hasta que desaparezcan por completo.

Truco extra: si querés reforzar la protección, colocá pequeños recipientes con café molido seco o cáscaras de cítricos en los puntos de acceso. Estos olores también las alejan.

Además, mantené la cocina limpia y sin restos de comida, ya que las hormigas se sienten atraídas por azúcares y migas. Un hogar libre de desechos es clave para que tus trucos funcionen mejor y más rápido.

Con este método, no solo eliminás a las hormigas, sino que aprendés a cuidar tu hogar de forma sustentable. Incorporar estos trucos en tu rutina es una manera de mantener a raya a estos insectos sin gastar de más.

image
Decile chau a las hormigas: con este fumigador casero las podés eliminar de tu casa

