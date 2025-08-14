¿Eclipse solar más largo del siglo podrá verse en Argentina? Fecha y horario

La comunidad científica ya prepara su mirada para un evento que quedará en la historia de la astronomía moderna.

En 2027, el mundo será testigo de un eclipse solar que promete convertirse en el evento astronómico más impactante del siglo XXI. La NASA confirmó que ocurrirá el lunes 2 de agosto y que tendrá una duración excepcional: la fase de totalidad —cuando la Luna cubre por completo al Sol— se extenderá 6 minutos y 22 segundos, un tiempo sin precedentes en tierra firme durante todo el siglo.

Si bien en gran parte de Europa, África y el sur de Asia podrá observarse de forma parcial, solo en una estrecha franja será total. En Argentina no será visible, ya que la trayectoria de la sombra umbral no pasará por Sudamérica. Para seguirlo, habrá que recurrir a transmisiones en vivo que seguramente realicen agencias espaciales y observatorios internacionales.

image Según el portal especializado Eclipse Wise, la totalidad podrá disfrutarse desde países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. El ancho de la zona de totalidad alcanzará unos 258 kilómetros, gracias a que la Luna estará en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que permitirá una cobertura más prolongada.

Para ponerlo en perspectiva, el eclipse solar del 8 de abril de 2024, que cruzó México, Estados Unidos y Canadá, tuvo un máximo de 4 minutos y 28 segundos de totalidad. El de 2027 no solo lo superará ampliamente, sino que ofrecerá una oportunidad única para estudios científicos y observación astronómica.

¿Qué es lo que sucede en un eclipse solar? Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente su luz. Este fenómeno solo sucede cuando los tres cuerpos celestes se alinean en la temporada de eclipses, que se repite dos veces al año.