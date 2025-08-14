Qué significa que una persona se lleve mejor con los perros que con los humanos, según la psicología

Algunas personas experimentan una conexión más fuerte con los perros que con otros humanos. La psicología explica los factores que influyen en la decisión.

No es raro que una persona prefiera la compañía de un perro antes que la de un ser humano.

Hay personas que sienten que los perros comprenden mejor que los humanos y que la convivencia con ellos resulta más sencilla. El vínculo especial que se genera no es casualidad, sino que viene desde lo emocional y psicológico. Eso podría comenzar a explicar por qué las personas prefieren esta relación amistosa.

Para la psicología, esta preferencia podría relacionarse con experiencias previas o rasgos de personalidad que favorecen la interacción con animales. La sensación de aceptación incondicional que brindan los perros puede hacer que una persona se sienta más cómoda y segura a su lado. Pero existe otro motivo especial y contundente.

La interacción con perros puede generar un aumento significativo en la sensación de bienestar y disminuir el estrés social. Los animales no juzgan, tampoco exigen explicaciones y suelen responder con afecto genuino a las muestras de cariño. Esto puede resultar valioso para quienes han experimentado decepciones o conflictos en relaciones humanas.

Además, los perros ofrecen señales claras de comunicación mediante gestos y comportamientos fáciles de interpretar, lo que evita malentendidos frecuentes entre las personas.

Es por eso que las relaciones con animales pueden ayudar a construir habilidades sociales y reducir la ansiedad. En una persona con dificultad para confiar en otros, la interacción con un perro puede ser un punto de partida seguro para mejorar la conexión con su entorno.

Según un informe de American Psychological Association, las experiencias de vida de una persona juegan un papel importante. Una persona que haya atravesado momentos de soledad o relaciones conflictivas podría encontrar en un perro un apoyo emocional estable.

La constancia en el afecto y la rutina del cuidado diario refuerzan este vínculo. Algunos dueños de mascotas suelen reportar niveles más altos de autoestima y menos sentimientos de soledad.

En otros casos, esta especie de apego se relaciona con rasgos de personalidad como la empatía hacia seres vulnerables o la preferencia por entornos de interacción más simples y predecibles.

Los perros al no tener segundas intenciones, ofrecen una conexión directa y honesta que muchas personas valoran profundamente. Esto explica por qué para ciertos individuos la compañía canina se convierte en su relación más significativa. Llevarse mejor con los perros que con los humanos puede reflejar una necesidad de vínculos más sinceros y sin juicio. La psicología indica que esta preferencia puede nacer de experiencias pasadas y de una búsqueda consciente de bienestar emocional a través de relaciones auténticas y seguras.