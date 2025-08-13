13 de agosto de 2025 - 09:40

Según la psicología, esta es la edad más feliz de toda tu vida

Según la psicología, la ciencia y los expertos en salud, un momento específico de la vida concentra el mayor bienestar emocional y satisfacción personal.

Por Andrés Aguilera

La psicología, la ciencia y la salud coinciden en que existe una etapa de la vida en la que la mayoría de las personas experimenta un nivel de bienestar superior, donde la plenitud personal, las relaciones y la percepción de uno mismo alcanzan su punto más alto.

Aunque muchos creen que la felicidad está ligada a la juventud, la psicología sugiere que la realidad es más compleja. Estudios recientes en ciencia del comportamiento y en áreas vinculadas a la salud emocional indican que la satisfacción vital no sigue una línea recta, sino que forma una curva a lo largo de los años.

image
Según la psicología, esta es la edad más feliz de toda tu vida

Investigaciones en universidades como Harvard y Warwick han recopilado datos de miles de personas en diferentes países. Estos trabajos analizaron factores como bienestar emocional, calidad de relaciones, estabilidad económica y percepción del propósito de vida. Lo sorprendente es que, sin importar el país o la cultura, la curva de felicidad presenta un patrón muy similar.

La edad revelada por la psicología

Es recién a partir de cierta edad que la psicología ha identificado un cambio drástico en la forma en que las personas perciben su vida. La ciencia señala que este momento no ocurre en la adolescencia ni en los primeros años de adultez, sino en una etapa mucho más avanzada, cuando ya se han atravesado varias experiencias y aprendizajes vitales.

Un estudio publicado por la London School of Economics, que encuestó a más de 23.000 personas, encontró que la salud emocional y la percepción de bienestar alcanzan su punto máximo alrededor de los 60 años. A esta edad, las personas suelen valorar más las pequeñas cosas, se sienten menos presionadas por expectativas sociales y han aprendido a gestionar mejor el estrés.

image
Según la psicología, esta es la edad más feliz de toda tu vida

Por qué esta etapa es la más feliz

Según expertos en psicología, esta etapa combina factores de ciencia y salud mental que favorecen la plenitud:

  • Mayor capacidad para aceptar las imperfecciones de la vida.

  • Relaciones más profundas y genuinas.

  • Menor necesidad de validación externa.

  • Mejor manejo del tiempo y prioridades.

Los estudios destacan que la felicidad a los 60 no significa que antes no se pueda disfrutar intensamente, sino que, estadísticamente, es el momento donde se alcanza un equilibrio ideal entre expectativas y realidad. Incluso, investigadores recomiendan preparar desde jóvenes hábitos de salud física y emocional para llegar a esta edad con mayor bienestar.

