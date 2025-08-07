El eclipse del siglo: la NASA anunció cuándo y dónde se verá el más largo de la era

El cielo ofrecerá uno de los espectáculos más impactantes del siglo XXI, un eclipse solar total que ya fue calificado por expertos como el evento astronómico más significativo de la era. La NASA confirmó en su sitio oficial que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y los especialistas coinciden en que se tratará del eclipse más largo que podrá observarse desde tierra firme en todo el siglo.

Si bien será visible de manera parcial en gran parte del hemisferio oriental, incluyendo zonas de Europa , África y el sur de Asia , solo un grupo selecto de países estará en condiciones de presenciar la totalidad del fenómeno, es decir, el momento exacto en el que la Luna cubre por completo al Sol .

Según el sitio especializado Eclipse Wise, la franja privilegiada atraviesa solo diez países que podrán disfrutarlo en todo su esplendor: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

La particularidad de este eclipse no es solamente su trayectoria, sino también su duración . De acuerdo al sitio de divulgación Space, la fase de totalidad alcanzará los 6 minutos y 22 segundos , un tiempo excepcionalmente largo.

Esta cifra convierte al eclipse del 2027 en el más prolongado del siglo sobre superficie terrestre. A modo de comparación, el eclipse del 8 de abril de 2024 -que cruzó América del Norte- tuvo una duración máxima de 4 minutos y 28 segundos, ya considerada muy extensa para estos fenómenos .

El eclipse solar será todo un espectáculo astronómico

Otro de los factores que contribuyen a la magnitud del evento es la posición de la Luna durante esa fecha. El satélite natural estará en su punto más cercano a la Tierra, lo que se conoce como perigeo. Esta proximidad hará que la Luna se vea ligeramente más grande en el cielo y pueda cubrir el disco solar con mayor amplitud, generando un eclipse más largo y con una zona de totalidad más ancha de lo habitual.

Esa franja de sombra total alcanzará un ancho aproximado de 258 kilómetros y recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la superficie del planeta, según cálculos de los astrónomos. En total, se estima que el área de cobertura abarcará unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a solo una pequeña porción del total de la superficie terrestre (510 millones de km²).

Durante esos minutos de oscuridad en pleno día, los observadores en la zona de totalidad experimentarán un fenómeno que se asemeja a un atardecer circular. No se trata de una noche cerrada, sino de una luz tenue que rodea el horizonte en todas direcciones, generando un ambiente único e irrepetible.

Con estas características, no es extraño que el eclipse de 2027 ya sea conocido como el “eclipse del siglo”. Un evento que promete dejar huella tanto en la comunidad científica como en los millones de personas que se preparan para contemplarlo.

Qué es un eclipse solar

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Esto solo sucede durante la fase de Luna nueva y cuando están perfectamente alineados.

Existen tres tipos: total (la Luna cubre por completo al Sol), parcial (solo una parte queda oculta) y anular (la Luna se alinea pero no lo cubre del todo, dejando un "anillo de fuego"). Los eclipses solares son fenómenos impresionantes, visibles solo desde ciertas regiones del planeta, y requieren protección ocular adecuada para ser observados sin dañar la vista.