Marzo 2026: guía para ver el eclipse de Luna de Sangre y rituales para recibir el equinoccio

El mes arranca con un eclipse total de Luna el 3 de marzo y culmina con el equinoccio, ofreciendo momentos clave para la limpieza emocional, la abundancia y la renovación espiritual.

Marzo de 2026 se presenta como uno de los periodos más intensos del año para la observación astronómica y la introspección energética. Con un eclipse total de Luna apenas iniciado el mes y el equinoccio marcando el cambio de estación, el calendario invita a conectar con rituales de abundancia y limpieza emocional.

El fenómeno más sobrecogedor ocurre entre el 2 y el 3 de marzo con un eclipse total de Luna. Durante este evento, conocido popularmente como Luna de Sangre, el satélite natural cruza la sombra de la Tierra y adquiere una tonalidad rojiza profunda. Este cambio de color sucede porque la atmósfera terrestre actúa como una lente que filtra la luz solar, desviando las longitudes de onda rojas hacia la superficie lunar mientras el resto de los colores se dispersan.

La Luna de Sangre y los rituales de liberación Desde una perspectiva mística, este eclipse no es un momento adecuado para manifestar deseos, sino para observar la verdad y soltar lo que ya no encaja en la vida personal. Es un periodo de cierres acelerados donde se recomienda realizar ejercicios de descarga, escribiendo aquello que se desea dejar atrás para luego romper el papel como gesto simbólico de desapego. Para quienes buscan abundancia desde el inicio, el primer día de marzo es ideal para soplar canela en la puerta principal de la casa, decretando la apertura de nuevos caminos.

Eclipse de Luna de Sangre Eclipse de Luna de Sangre Canva A medida que avanza el mes, el cielo ofrece otros espectáculos visuales como la conjunción de Venus y Saturno el 8 de marzo y el encuentro de Marte con Mercurio el 15 de marzo. Estos eventos son el preludio del equinoccio del 20 de marzo, que marca el inicio del otoño en el hemisferio sur y de la primavera en el norte. Este día representa un equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad, funcionando como un portal de renacimiento y fertilidad que permite sembrar nuevas intenciones para el resto del año.

Para sintonizar con esta vibración, el calendario sugiere prácticas diarias como la activación de cristales y minerales a la altura del corazón. La limpieza de estas piedras se recomienda especialmente durante la fase de Luna menguante para liberarlas de cargas acumuladas, utilizando humo de incienso o sonido consciente antes de volver a programarlas con un propósito específico. También es un tiempo propicio para ordenar la mente y dedicar tiempo al autocuidado como una práctica espiritual necesaria.

Ángeles protectores y éxito en el año del Caballo La influencia espiritual de marzo también se refleja en la protección de los ángeles guardianes según la fecha de nacimiento. Quienes cumplen años en este mes cuentan con guías específicos: Rochel protege a los nacidos del 1 al 5 de marzo aportando justicia, mientras que Jabamiah rige del 6 al 10 enfocándose en la renovación espiritual. Les siguen Haiaiel, del 11 al 15, y Mumiah, del 16 al 20, quien asiste en el cierre de ciclos antes de que Vehuiah y Jeliel tomen la regencia para impulsar el liderazgo y las relaciones en la última etapa del mes. Eclipse de Luna de Sangre Eclipse de Luna de Sangre Canva En el marco del horóscopo chino y el año del Caballo de Fuego, marzo comienza con días muy auspiciosos para el bienestar. El primer día del mes es considerado un "Día de Éxito", ideal para viajes y actividades orientadas al crecimiento personal. Es un tiempo propicio para integrar lo aprendido, realizando balances que conviertan la experiencia en sabiduría antes de sellar la energía del mes con un ritual de cierre el día 31. La combinación de eventos astronómicos y místicos convierte a este periodo en una oportunidad única para la observación del firmamento y la búsqueda de respuestas internas. Con el inicio de la denominada temporada de galaxias, el cielo vespertino permite ver objetos de cielo profundo con mayor facilidad, invitando a una conexión más profunda con el universo.