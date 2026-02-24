24 de febrero de 2026 - 11:48

Llega la "Luna de Sangre" de 2026: cuándo y cómo ver el próximo eclipse lunar total

El satélite natural adquirirá un tono rojizo debido a la filtración de la luz solar a través de la atmósfera terrestre. En Argentina se verá de forma parcial durante el amanecer.

Llega la Luna de Sangre de 2026: cuándo y cómo ver el próximo eclipse lunar total.

Llega la "Luna de Sangre" de 2026: cuándo y cómo ver el próximo eclipse lunar total.

La agenda astronómica de 2026 se prepara para el próximo gran evento: un eclipse lunar total, conocido como “Luna de Sangre”. Este fenómeno, que tiñe al satélite natural de un color cobrizo, ocurrirá entre la noche del lunes 2 y la madrugada del martes 3 de marzo.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

Un eclipse lunar total sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de forma perfecta, quedando nuestro planeta en el medio. La Tierra proyecta su sombra más oscura (la umbra) sobre el satélite.

Según explica la NASA, la Luna no desaparece por completo, sino que adquiere ese tono rojizo porque la atmósfera terrestre actúa como un filtro, dispersando la luz azul y permitiendo que solo las longitudes de onda rojas lleguen a la superficie lunar. Cuanto más polvo o partículas haya en la atmósfera, más intenso será el color.

Los horarios para Argentina

El evento completo durará 5 horas y 39 minutos, aunque la etapa de totalidad (cuando la Luna se ve completamente roja) se extenderá por unos 58 minutos.

En Argentina, debido a la zona horaria y la posición del satélite, el eclipse se producirá durante el amanecer del martes, lo que dificultará la visión de las fases finales, ya que la Luna se ocultará en el horizonte:

  • Inicio del eclipse penumbral: 05:44
  • Inicio del eclipse parcial: 06:50 (La Luna comienza a oscurecerse)
  • Comienzo de la totalidad: 08:04 (Punto máximo de la "Luna de Sangre")
  • Punto máximo del eclipse: 08:33
El eclipse será visible en todas las regiones donde sea de noche al momento de la alineación. Los lugares con visibilidad privilegiada para la fase total serán: Este de Asia, Australia y Nueva Zelanda, océano Pacífico y el oeste de América del Norte y América Central.

En gran parte de Sudamérica, incluyendo nuestro país, la visibilidad será parcial, ya que el amanecer interrumpirá la observación de la totalidad en gran parte del territorio. Por el contrario, en Europa y África el fenómeno prácticamente no podrá ser avistado.

A diferencia de los eclipses de Sol, para observar la "Luna de Sangre" no se requiere ningún tipo de protección ocular.

