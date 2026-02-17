Doble eclipse en el Año Nuevo Chino 2026: la advertencia histórica que se repite tras 60 años

El cielo de este febrero de 2026 no será uno común. Con la llegada del Año Nuevo Chino , se activan dos fenómenos astronómicos, un doble eclipse , que coincide exactamente con un ciclo histórico de 60 años. Esta "doble sombra" sobre el sol y la luna ha encendido las alarmas de especialistas que ven señales de inestabilidad.

El 17 de febrero de 2026 , coincidiendo con el primer día del Año Nuevo Lunar , se producirá un eclipse solar anular que cruzará el hemisferio sur. Poco después, el 3 de marzo , una Luna de Sangre completará este ciclo de "doble eclipse" que no se veía con esta precisión desde 1966.

Aunque los científicos de la NASA y del Observatorio de la Montaña Púrpura confirman que estos eventos son resultados precisos de las órbitas celestes, la cultura tradicional les asigna un peso mucho más inquietante. Esto significa el inicio de un periodo de gran intensidad energética y social.

El año 2026 es el año de "Bingwu" (Caballo de Fuego) , seguido por 2027 como "Dingwei" (Oveja de Fuego). En la tradición china, el fuego extremadamente fuerte de estos años se asocia con el concepto de "" (Caballo Rojo y Oveja Roja) , un ciclo que históricamente ha traído grandes desastres y crisis.

El error común es considerar estos eclipses como simples espectáculos visuales . Las fuentes históricas asocian este ciclo con eventos devastadores, como la caída de la dinastía Song en 1126 o el inicio de la Revolución Cultural en 1966 , que también coincidió con eclipses similares en el mes de enero.

En la mentalidad tradicional, el sol representa al líder y la luna al pueblo. Un eclipse solar al inicio del año advierte sobre la necesidad de introspección por parte de quienes tienen el poder, en lugar de seguir impulsando políticas radicales o expansivas que puedan llevar a la autodestrucción.

La consecuencia para el ciudadano hoy es la advertencia de un clima de "fuego" y agitación. Se trata de un periodo donde las contradicciones sociales y las dificultades de la vida cotidiana se vuelven imposibles de ocultar bajo la alfombra.

Este 2026, el fenómeno del "Caballo Rojo" invita a estar atentos a los cambios en el entorno y a no ignorar las señales de advertencia que la historia, y ahora el cielo, vuelven a poner frente a nosotros después de seis décadas de espera.