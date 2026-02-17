17 de febrero de 2026 - 16:10

Doble eclipse en el Año Nuevo Chino 2026: la advertencia histórica que se repite tras 60 años

Conocé por qué la coincidencia de un eclipse solar y uno lunar en este inicio de 2026 es vista como una señal de advertencia sobre cambios profundos y crisis de autoridad.

Doble eclipse en el Año Nuevo Chino: ¿qué significa?&nbsp;

Doble eclipse en el Año Nuevo Chino: ¿qué significa? 

Foto:

Por Sofía Serelli

El cielo de este febrero de 2026 no será uno común. Con la llegada del Año Nuevo Chino, se activan dos fenómenos astronómicos, un doble eclipse, que coincide exactamente con un ciclo histórico de 60 años. Esta "doble sombra" sobre el sol y la luna ha encendido las alarmas de especialistas que ven señales de inestabilidad.

Leé además

Aprovechar lo que ya se tiene en casa, es posible. Las almohadas son un objeto útil.

Las almohadas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: dos formas útiles de reutilizarlas

Por Lucas Vasquez
ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazon y la circulacion de adultos mayores

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Por Daniela Leiva

El 17 de febrero de 2026, coincidiendo con el primer día del Año Nuevo Lunar, se producirá un eclipse solar anular que cruzará el hemisferio sur. Poco después, el 3 de marzo, una Luna de Sangre completará este ciclo de "doble eclipse" que no se veía con esta precisión desde 1966.

image

Aunque los científicos de la NASA y del Observatorio de la Montaña Púrpura confirman que estos eventos son resultados precisos de las órbitas celestes, la cultura tradicional les asigna un peso mucho más inquietante. Esto significa el inicio de un periodo de gran intensidad energética y social.

El peligro del "Caballo Rojo" y las fechas que debés marcar

El año 2026 es el año de "Bingwu" (Caballo de Fuego), seguido por 2027 como "Dingwei" (Oveja de Fuego). En la tradición china, el fuego extremadamente fuerte de estos años se asocia con el concepto de "" (Caballo Rojo y Oveja Roja), un ciclo que históricamente ha traído grandes desastres y crisis.

El impacto práctico de estos eventos se divide en dos momentos críticos para este trimestre:

  • 17 de febrero (Eclipse Solar): Es visto como una señal de "pérdida de virtud" o crisis de liderazgo. Sugiere que las instituciones o jefaturas podrían enfrentar graves problemas de credibilidad o decisiones erróneas que afecten el orden establecido.
  • 3 de marzo (Luna de Sangre): Durante el Festival de las Linternas, la luna se tornará de un color cobre profundo. Este fenómeno simboliza que las penas y preocupaciones de la población, antes ocultas, comenzarán a salir a la superficie.
    image

Lecciones de la historia: por qué esta vez es diferente

El error común es considerar estos eclipses como simples espectáculos visuales. Las fuentes históricas asocian este ciclo con eventos devastadores, como la caída de la dinastía Song en 1126 o el inicio de la Revolución Cultural en 1966, que también coincidió con eclipses similares en el mes de enero.

image

En la mentalidad tradicional, el sol representa al líder y la luna al pueblo. Un eclipse solar al inicio del año advierte sobre la necesidad de introspección por parte de quienes tienen el poder, en lugar de seguir impulsando políticas radicales o expansivas que puedan llevar a la autodestrucción.

La consecuencia para el ciudadano hoy es la advertencia de un clima de "fuego" y agitación. Se trata de un periodo donde las contradicciones sociales y las dificultades de la vida cotidiana se vuelven imposibles de ocultar bajo la alfombra.

Este 2026, el fenómeno del "Caballo Rojo" invita a estar atentos a los cambios en el entorno y a no ignorar las señales de advertencia que la historia, y ahora el cielo, vuelven a poner frente a nosotros después de seis décadas de espera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que comer esta semana: 5 recetas faciles, rapidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Por Daniela Leiva
Astrología

Según los ángeles de la guarda, la semana del 16 al 22 de febrero será un punto de quiebre para estos signos

Por Sofía Serelli
Eclipse anillo de fuego. Cómo y cuando verlo.

Eclipse "anillo de fuego" de febrero: cuándo y cómo verlo desde Argentina

Por Sofía Serelli
Esta planta se mantiene saludable durante todo el año en espacios con clima cambiante.

La planta que resiste todo el año en balcones y terrazas: nunca se seca y su aroma es interminable

Por Lucas Vasquez