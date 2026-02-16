Según los ángeles de la guarda, la semana del 16 al 22 de febrero será un punto de quiebre para estos signos

La semana del 16 al 22 de febrero no será una más en el calendario. Según los expertos, nos encontramos en una "semana umbral" de depuración profunda. El clima astral, guiado por los ángeles y marcado por el eclipse solar en Acuario y el ingreso del Sol en Piscis, obliga a reordenar prioridades y finanzas.

El fenómeno central de estos días es el eclipse solar en Acuario del martes 17 de febrero. Este evento no trae respuestas inmediatas, sino que abre un ciclo de transformación que se desplegará durante los próximos seis meses. Es un momento donde lo que antes tolerabas puede volverse insoportable, impulsándote a romper con lo antiguo.

Sin embargo, los especialistas advierten sobre un error frecuente: forzar decisiones definitivas o intentar controlar el proceso durante el día del eclipse. La energía pide presencia y honestidad interna antes que acciones impulsivas.

A partir del miércoles 18, con el ingreso del Sol en Piscis, la sensibilidad se convertirá en guía. Este cambio suaviza la tensión mental de los días previos y favorece los procesos de cierre de ciclos y la conexión con el mundo interno.

El viernes 20 de febrero ocurrirá un evento inédito: la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries, algo que sucede solo cada 36 años. Este alineamiento marca el inicio de una nueva era y exige dejar de cargar con responsabilidades que no te corresponden. Es el momento ideal para decir "no" sin culpa y priorizar lo esencial.

En este contexto, la valoración personal y el descanso se vuelven críticos. Se recomienda buscar espacios lejos de las pantallas para recuperar energía, ya que la exigencia de productividad puede ser contraproducente en días de tanta carga emocional.

Advertencias y oportunidades signo por signo

La configuración de los astros impactará de manera muy diferente según tu fecha de nacimiento. Mientras algunos signos del zodiaco recibirán un golpe de suerte, otros deberán extremar los cuidados en sus relaciones y finanzas.

Astrología Astrología Canva

* Aries: Es tiempo de balance. En el amor, aparece la oportunidad de volver a apostar tras cerrar ciclos negativos del pasado.

* Tauro: ¡Cuidado! La carta de "El Diablo" advierte sobre posibles conflictos, avaricia o discusiones por orgullo. La clave es flexibilizar y evitar peleas innecesarias.

* Escorpio: Podés sentir una incomodidad profunda. La energía te pide un cambio en la forma de pensar para alcanzar el bienestar que buscás.

* Acuario: Con el Sol saliendo de tu signo, es hora de aterrizar ideas y ver cómo monetizarlas. La disciplina será tu mejor aliada para sacar proyectos adelante.

* Piscis: El inicio de tu ciclo anual el día 18 te pone en el centro del escenario con vitalidad renovada y golpes de suerte gracias a "La Rueda de la Fortuna".

El domingo 22 de febrero la energía se asentará con la Luna en Tauro. Será el momento de bajar el ritmo, cuidar el cuerpo y confiar en que los cambios iniciados durante esta semana intensa comenzarán a dar sus frutos.