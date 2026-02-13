13 de febrero de 2026 - 22:50

"Anillo de Fuego": cómo y cuándo se podrá ver el impactante eclipse solar desde Argentina

El fenómeno astronómico ocurrirá la próxima semana cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol.

El próximo martes 17 de febrero, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos más fascinantes de la astronomía: un eclipse solar anular, popularmente conocido como “Anillo de Fuego”.

Este evento se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero, debido a que el satélite se encuentra en un punto alejado de su órbita (cerca del apogeo), no logra cubrir por completo el disco solar. Esta alineación deja visible un borde brillante de luz alrededor de la silueta lunar.

De acuerdo con la información del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el fenómeno comenzará a las 9:56 UT y se extenderá hasta las 14:27 UT. La fase de mayor esplendor, donde se podrá observar el distintivo anillo, ocurrirá entre las 11:42 UT y las 12:41 UT, con una duración estimada de 1 minuto y 52 segundos.

Dónde y cómo se podrá ver

Aunque la fase anular completa solo será visible desde la Antártida, los observadores en el sur de la Argentina, Chile, el sureste de África y partes de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico podrán disfrutar de un eclipse parcial.

A diferencia de los eclipses totales, en este caso el cielo no se oscurecerá por completo, manteniendo un brillo diurno durante todo el evento.

Este despliegue visual es posible gracias a una "coincidencia cósmica": la Luna es aproximadamente 400 veces más pequeña que el Sol, pero se encuentra a una distancia proporcional que permite este tipo de alineaciones visuales desde nuestro planeta.

Recomendaciones

Los expertos enfatizan que nunca es seguro mirar el Sol directamente sin la protección adecuada, ya que esto puede causar daños irreversibles en la visión. Para observar el eclipse, es estrictamente necesario utilizar gafas de eclipse certificadas, binoculares solares especiales o proyectores adecuados.

Para aquellos que se queden con ganas de más, los registros astronómicos indican que el próximo eclipse solar total no ocurrirá hasta el 12 de agosto de 2026, y será visible principalmente en zonas de Europa, África y Asia.

