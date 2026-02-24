Cuidado adultos mayores: ANSES advierte sobre nuevos métodos de estafas telefónicas

Aunque estas maniobras no están dirigidas exclusivamente a adultos mayores, lo cierto es que los jubilados suelen estar en mayor riesgo. La ANSES mantiene contacto frecuente con este grupo por trámites y cobros, lo que facilita que los estafadores utilicen esa referencia para generar confianza. A eso se suma la vulnerabilidad que puede surgir por desinformación o desconocimiento en temas de seguridad digital.

Desde la ANSES , organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, advirtieron que en las últimas semanas se detectaron llamados en los que delincuentes se hacen pasar por personal del organismo. Bajo el argumento de otorgar supuestos beneficios económicos —especialmente en fechas festivas— solicitan datos personales, claves o información bancaria.

La aclaración es contundente: ANSES nunca solicita datos personales, claves de seguridad ni información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto . Cualquier pedido de este tipo debe encender la alarma.

Además, remarcaron que toda publicación que circule por fuera del sitio oficial www.anses.gob.ar y que redirija a formularios o enlaces externos debe desestimarse de inmediato. Muchas de estas páginas replican logos y formatos oficiales para hacer más creíble la estafa .

El primer paso es simple pero clave: no brindar ningún dato personal y cortar la comunicación. Tampoco se deben compartir códigos que lleguen por SMS ni ingresar a enlaces enviados por desconocidos.

En caso de haber sido contactado o de detectar una maniobra sospechosa, la ANSES recomienda realizar la denuncia ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios del organismo.

Canales oficiales para denunciar

Las denuncias pueden realizarse a través de mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia. También de forma presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, en la oficina más cercana, por correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA, o telefónicamente llamando al 130.

Reforzar la seguridad y compartir esta información con familiares puede ser clave para evitar nuevas estafas a jubilados.