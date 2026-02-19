ANSES: montos actualizados en marzo, cuánto recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios

ANSES aplicará en marzo un aumento del 2,88% y confirmó los nuevos montos para jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares.

El aumento se calcula según el IPC informado por el Indec y tomado con dos decimales por ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo un aumento del 2,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con lo dispuesto por el Decreto 274/2024. Con esta actualización, quedan definidos los nuevos montos que percibirán millones de titulares en todo el país.

De esta manera, ya se sabe cuánto recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH y del SUAF, incluyendo la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. El incremento se calcula en base al IPC informado por el Indec y tomado con dos decimales por el organismo previsional.

ANSES: cuánto recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios en marzo ANSES confirmó que el aumento será del 2,88%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aunque la inflación de enero fue del 2,9%, el organismo previsional utiliza el dato con dos decimales, lo que determina la suba efectiva.

Jubilados ANSES.jpg Estos son los montos actualizados para marzo:

Jubilaciones y pensiones