ANSES: montos actualizados en marzo, cuánto recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo un aumento del 2,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con lo dispuesto por el Decreto 274/2024. Con esta actualización, quedan definidos los nuevos montos que percibirán millones de titulares en todo el país.
De esta manera, ya se sabe cuánto recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH y del SUAF, incluyendo la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. El incremento se calcula en base al IPC informado por el Indec y tomado con dos decimales por el organismo previsional.
ANSES: cuánto recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios en marzo
ANSES confirmó que el aumento será del 2,88%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aunque la inflación de enero fue del 2,9%, el organismo previsional utiliza el dato con dos decimales, lo que determina la suba efectiva.
Estos son los montos actualizados para marzo:
Jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: pasa de $359.254,35 a $369.600,88.
Con bono de $70.000: $439.600,88.
Aumento real: 2,41%.
Jubilación máxima: sube de $2.417.441,63 a $2.487.063,95 (sin bono).
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): asciende a $295.680,70.
Con bono: $365.680,70.
Aumento real: 2,32%.
Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: se elevan a $258.720,62.
Con bono: $328.720,62.
Mejora real: 2,25%.
PNC para madres de siete hijos: equivalen a la mínima, $369.600,88.
Con bono: $439.600,88.
Suba real: 2,41%.
Asignaciones familiares del SUAF
Asignación por hijo (primer rango):$66.414.
Asignación prenatal:$66.414.
Asignación por hijo con discapacidad:$216.240.
Asignación por nacimiento:$77.414.
Asignación por adopción:$462.845.
Asignación por matrimonio:$115.913.
Asignación por cónyuge:$16.113.
Topes de ingresos actualizados:
Individual: $2.722.595.
Familiar: $5.445.190.
AUH, asignación por embarazo y Complemento Leche: montos confirmados para marzo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por embarazo subirán a $132.814. Tras la retención del 20% que aplica ANSES hasta la presentación de la libreta, el pago directo será de $106.251,20.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto ascenderá a $432.461, con un pago directo de $345.968,80.
Además, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se actualizará a $50.094. Por su parte, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por la movilidad de ANSES y continuará con los valores vigentes durante marzo.