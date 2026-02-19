19 de febrero de 2026 - 10:11

ANSES: montos actualizados en marzo, cuánto recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios

ANSES aplicará en marzo un aumento del 2,88% y confirmó los nuevos montos para jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares.

El aumento se calcula según el IPC informado por el Indec y tomado con dos decimales por ANSES.

El aumento se calcula según el IPC informado por el Indec y tomado con dos decimales por ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo un aumento del 2,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con lo dispuesto por el Decreto 274/2024. Con esta actualización, quedan definidos los nuevos montos que percibirán millones de titulares en todo el país.

De esta manera, ya se sabe cuánto recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH y del SUAF, incluyendo la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. El incremento se calcula en base al IPC informado por el Indec y tomado con dos decimales por el organismo previsional.

ANSES: cuánto recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios en marzo

ANSES confirmó que el aumento será del 2,88%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aunque la inflación de enero fue del 2,9%, el organismo previsional utiliza el dato con dos decimales, lo que determina la suba efectiva.

Jubilados ANSES.jpg

Estos son los montos actualizados para marzo:

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: pasa de $359.254,35 a $369.600,88.

    • Con bono de $70.000: $439.600,88.

    • Aumento real: 2,41%.

  • Jubilación máxima: sube de $2.417.441,63 a $2.487.063,95 (sin bono).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): asciende a $295.680,70.

    • Con bono: $365.680,70.

    • Aumento real: 2,32%.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: se elevan a $258.720,62.

    • Con bono: $328.720,62.

    • Mejora real: 2,25%.

Suaf y Tarjeta Alimentar.jpg
Los pagos de SUAF y Tarjeta Alimentar se depositan en la misma cuenta en la que se cobra la prestación mensual de ANSES.

Los pagos de SUAF y Tarjeta Alimentar se depositan en la misma cuenta en la que se cobra la prestación mensual de ANSES.

  • PNC para madres de siete hijos: equivalen a la mínima, $369.600,88.

    • Con bono: $439.600,88.

    • Suba real: 2,41%.

Asignaciones familiares del SUAF

  • Asignación por hijo (primer rango): $66.414.

  • Asignación prenatal: $66.414.

  • Asignación por hijo con discapacidad: $216.240.

  • Asignación por nacimiento: $77.414.

  • Asignación por adopción: $462.845.

  • Asignación por matrimonio: $115.913.

  • Asignación por cónyuge: $16.113.

Topes de ingresos actualizados:

  • Individual: $2.722.595.

  • Familiar: $5.445.190.

AUH, asignación por embarazo y Complemento Leche: montos confirmados para marzo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por embarazo subirán a $132.814. Tras la retención del 20% que aplica ANSES hasta la presentación de la libreta, el pago directo será de $106.251,20.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto ascenderá a $432.461, con un pago directo de $345.968,80.

Además, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se actualizará a $50.094. Por su parte, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por la movilidad de ANSES y continuará con los valores vigentes durante marzo.

