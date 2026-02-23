ANSES: cuándo presentar la libreta AUH para cobrar el 20% retenido

La ANSES confirmó que los titulares de la AUH tienen tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la libreta obligatoria y así cobrar el 20% retenido correspondiente al año 2024. Se trata de un requisito indispensable para acceder al monto acumulado que el organismo descuenta mensualmente.

Quienes no realicen el trámite dentro del plazo establecido perderán el derecho a recibir ese dinero, aunque hayan cobrado la asignación de manera habitual durante el año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que la presentación de la Libreta AUH es obligatoria para acceder al dinero retenido durante el año anterior. El monto equivale al 20% de la asignación mensual, porcentaje que el organismo retiene hasta que se acrediten los requisitos de salud y educación.

Desde el organismo explicaron que "quienes no cumplan con esta gestión en tiempo y forma perderán el derecho a cobrar el 20% acumulado correspondiente a 2025, con dato del 2024" .

El trámite se realiza desde Mi ANSES y debe completarse antes del 31 de marzo.

La Libreta AUH permite verificar que niñas, niños y adolescentes cumplan con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. Esta certificación debe realizarse una vez al año para habilitar el pago del dinero retenido.

El formulario debe generarse exclusivamente a través de Mi ANSES, ya sea desde la página web o la aplicación oficial. Luego debe ser completado por el centro de salud y la escuela para que tenga validez. Una vez cargado el documento, el trámite queda finalizado cuando el sistema envía el correo electrónico de confirmación.

Paso a paso para completar el trámite de la Libreta AUH

ANSES recordó que la presentación de la Libreta AUH puede hacerse de manera digital sin necesidad de asistir a una oficina, lo que permite completar el trámite desde el celular o la computadora.

Para iniciar la gestión hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego se debe acceder a la sección Hijos y seleccionar la opción Libreta AUH para verificar si los datos están completos.

Sin la Libreta AUH aprobada no se habilita el pago del 20% acumulado.

Si falta información, el sistema permite generar el formulario que debe imprimirse en una sola hoja. Ese documento tiene que ser firmado por las autoridades escolares y el centro de salud que certifican la asistencia y los controles médicos.

Después se debe sacar una foto clara del formulario y subirla en formato JPG con un peso menor a 3 MB. El trámite se considera terminado cuando ANSES envía el correo electrónico de confirmación.

El organismo también recomienda revisar los datos personales y del grupo familiar antes de iniciar la carga y utilizar únicamente los canales oficiales para evitar errores o demoras.