18 de febrero de 2026 - 08:45

AUH en marzo: cuándo cobro según mi DNI y cuánto paga ANSES en 2026

ANSES confirmó fechas y montos de la AUH para marzo 2026, con aumento del 2,88%, retención del 20% y pago automático de ayuda escolar.

Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos.

Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos.

Foto:

Freepik - Canva
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Las fechas de cobro de AUH y SUAF dependen de la terminación del DNI.

ANSES febrero 2026: fechas de cobro y montos actualizados de AUH y SUAF

Por Redacción Economía
La marca de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo

Los motivos del cierre de Fate, la histórica marca de neumáticos: 920 despidos

Por Redacción Economía

Además, este mes se aplicará un aumento del 2,88% y se activará el pago automático de la ayuda escolar anual para beneficiarios con hijos de 4 a 16 años. A continuación, el detalle de cuándo cobro y cuánto se paga.

AUH en marzo: cuándo cobro según mi DNI y cuánto voy a recibir

En cuanto al monto, la AUH aumentará un 2,88% en marzo de 2026, conforme a la movilidad establecida por el Decreto 274/2024. El valor general será de $132.814. Sin embargo, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será de $106.251,20 y el monto retenido alcanzará los $26.562,80.

Créditos ANSES.jpg
El calendario de marzo se organiza seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI y comienza el 9.

El calendario de marzo se organiza según la terminación del DNI y comienza el 9.

Para hijos con discapacidad, el monto ascenderá a $432.461. Tras aplicarse la retención del 20%, el pago directo será de $345.968,80 y la suma retenida llegará a $86.492,20.

Según el calendario oficial informado por ANSES, las fechas de cobro en marzo serán:

  • Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0.

  • Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1.

  • Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2.

  • Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3.

  • Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4.

  • Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5.

  • Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6.

  • Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7.

  • Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8.

  • Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9.

Desde el lunes 9 de marzo, los titulares podrán consultar su liquidación en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ayuda escolar y beneficios adicionales que se pagan en marzo

En marzo también se realizará el pago automático de la ayuda escolar anual para beneficiarios de la AUH con hijos de entre 4 y 16 años. Hasta el momento, no se confirmó cuál será el monto correspondiente a 2026.

Además, los titulares acceden a prestaciones complementarias. La Tarjeta Alimentar paga actualmente $52.250 por un hijo. Por su parte, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se elevará a $50.094 en marzo y se liquida automáticamente a familias con hijos menores de 3 años y a quienes cobran la asignación por embarazo.

Programa Alimentar.jpg

Cuánto cobra una mamá con tres hijos por AUH en marzo

Una mamá con tres hijos que percibe la AUH en marzo de 2026 cobrará $106.251,20 por cada hijo, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social retiene el 20% del monto total hasta la presentación de la Libreta. De esta manera, por los tres hijos recibirá en mano $318.753,60 durante el mes.

El monto total generado por los tres beneficios asciende a $398.442, pero de esa cifra se descuentan $79.688,40 correspondientes a la retención acumulada, que se paga una vez cumplidos los requisitos establecidos.

Si además accede a la Tarjeta Alimentar por los tres hijos, deberá sumar $156.750 adicionales. En ese caso, el ingreso mensual total en marzo alcanzará los $475.503,60, sin contar otros complementos como el Complemento Leche en caso de corresponder ni la ayuda escolar anual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El precio de los alimentos se mantiene en alza y presiona al IPC.

La inflación de alimentos sigue arriba del 2% y complica el IPC de febrero: qué dicen las proyecciones

Por Redacción Economía
Milei recibió hoy en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp tras el anuncio de inversión minera

Milei recibió al CEO del gigante minero Vicuña tras el anuncio de inversión récord de US$ 18.000 millones

Por Redacción Economía
En 2026 habrá más obra pública en Mendoza, por los fondos del resarcimiento, pero con precios más bajos

Construcción: habrá más obra pública en Mendoza, pero con baja rentabilidad

Por Sandra Conte
El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

Empleadas domésticas: sueldo marzo 2026 y cuánto ganan las niñeras por 4 horas

Por Melisa Sbrocco