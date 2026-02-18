AUH en marzo: cuándo cobro según mi DNI y cuánto paga ANSES en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de la AUH para marzo de 2026. El cronograma, como es habitual, se organiza según la terminación del DNI y ya tiene fechas definidas para cada grupo.

Además, este mes se aplicará un aumento del 2,88% y se activará el pago automático de la ayuda escolar anual para beneficiarios con hijos de 4 a 16 años. A continuación, el detalle de cuándo cobro y cuánto se paga.

En cuanto al monto, la AUH aumentará un 2,88% en marzo de 2026, conforme a la movilidad establecida por el Decreto 274/2024. El valor general será de $132.814 . Sin embargo, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será de $106.251,20 y el monto retenido alcanzará los $26.562,80.

Para hijos con discapacidad , el monto ascenderá a $432.461. Tras aplicarse la retención del 20%, el pago directo será de $345.968,80 y la suma retenida llegará a $86.492,20.

El calendario de marzo se organiza según la terminación del DNI y comienza el 9.

Según el calendario oficial informado por ANSES, las fechas de cobro en marzo serán:

Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0.

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1.

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2.

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3.

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8.

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9.

Desde el lunes 9 de marzo, los titulares podrán consultar su liquidación en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ayuda escolar y beneficios adicionales que se pagan en marzo

En marzo también se realizará el pago automático de la ayuda escolar anual para beneficiarios de la AUH con hijos de entre 4 y 16 años. Hasta el momento, no se confirmó cuál será el monto correspondiente a 2026.

Además, los titulares acceden a prestaciones complementarias. La Tarjeta Alimentar paga actualmente $52.250 por un hijo. Por su parte, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se elevará a $50.094 en marzo y se liquida automáticamente a familias con hijos menores de 3 años y a quienes cobran la asignación por embarazo.

Programa Alimentar.jpg

Cuánto cobra una mamá con tres hijos por AUH en marzo

Una mamá con tres hijos que percibe la AUH en marzo de 2026 cobrará $106.251,20 por cada hijo, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social retiene el 20% del monto total hasta la presentación de la Libreta. De esta manera, por los tres hijos recibirá en mano $318.753,60 durante el mes.

El monto total generado por los tres beneficios asciende a $398.442, pero de esa cifra se descuentan $79.688,40 correspondientes a la retención acumulada, que se paga una vez cumplidos los requisitos establecidos.

Si además accede a la Tarjeta Alimentar por los tres hijos, deberá sumar $156.750 adicionales. En ese caso, el ingreso mensual total en marzo alcanzará los $475.503,60, sin contar otros complementos como el Complemento Leche en caso de corresponder ni la ayuda escolar anual.