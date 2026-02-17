17 de febrero de 2026 - 10:34

Ayuda Escolar ANSES 2026: cómo inscribirse y quiénes pueden cobrar los $85.000

ANSES confirmó el pago anual de $85.000 por hijo y detalló cómo inscribirse y presentar el certificado escolar para cobrar en 2026.

La Ayuda Escolar se acredita una vez al año y requiere certificado de alumno regular.

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Para acceder al pago es obligatorio presentar el certificado de alumno regular a través de “Mi ANSES”. A continuación, el detalle sobre cómo inscribirse, quiénes pueden cobrarlo y qué se sabe del esquema de acreditación previsto.

Cómo inscribirse a la Ayuda Escolar de ANSES paso a paso

Para cobrar la Ayuda Escolar de ANSES en 2026, el trámite debe realizarse de manera digital mediante la plataforma “Mi ANSES” y requiere la presentación del certificado escolar firmado por la institución educativa.

AUH y Ayuda Escolar.jpg
El monto 2026 incluye un refuerzo extraordinario y se deposita en la cuenta del titular.

El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir al apartado “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar”.

  • Descargar el formulario correspondiente a cada hijo dentro del rango etario habilitado.

  • Generar el certificado, completar los datos del alumno y del establecimiento educativo e imprimirlo.

  • Llevar el formulario a la escuela para que sea firmado y sellado por las autoridades.

  • Volver a ingresar a “Mi ANSES”, elegir nuevamente “Hijos” y “Presentar Certificado Escolar”.

  • Subir una foto del formulario completo y firmado desde el celular o la computadora.

Desde el organismo indican que la presentación del certificado de alumno regular es un requisito excluyente. El trámite solo puede completarse cuando el establecimiento cuente con atención administrativa, ya que el documento debe estar validado oficialmente por la escuela.

El beneficio está dirigido a chicos y adolescentes de 4 a 17 años inclusive que cursen en establecimientos educativos oficiales, ya sean públicos o privados, y exige la condición de alumno regular. Los topes de ingresos vigentes hasta febrero son de $2.646.379 por integrante y $5.292.758 por grupo familiar. En el caso de hijos con discapacidad, no se aplican límites de ingresos.

Turnos Anses.jpg
El trámite se realiza de forma online a través de Mi ANSES con CUIL y clave.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026 y cómo se acredita el pago

La Ayuda Escolar Anual se deposita en la cuenta bancaria del titular una vez que ANSES valida el certificado presentado. El pago suele realizarse en marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo y los gastos vinculados a útiles, uniformes y materiales escolares.

Para 2026, el monto fue confirmado en $85.000 por cada hijo. Esta cifra se compone de un valor base ajustado por movilidad más un refuerzo extraordinario establecido en el Decreto 63/25, lo que garantiza el mismo piso prestacional que el año anterior.

La modalidad de acreditación es que el dinero se transfiere directamente a la cuenta declarada por el titular en ANSES. Al tratarse de un pago único anual, es clave completar el trámite en tiempo y forma para evitar demoras en la liquidación y asegurar el cobro dentro del calendario habitual.

