Ayuda Escolar ANSES 2026: cómo inscribirse y quiénes pueden cobrar los $85.000

ANSES confirmó el pago anual de $85.000 por hijo y detalló cómo inscribirse y presentar el certificado escolar para cobrar en 2026.

La Ayuda Escolar se acredita una vez al año y requiere certificado de alumno regular.

La Ayuda Escolar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un beneficio anual destinado a familias con hijos de entre 4 y 17 años que asisten a establecimientos educativos oficiales. El monto confirmado para el ciclo lectivo 2026 es de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos.

Para acceder al pago es obligatorio presentar el certificado de alumno regular a través de “Mi ANSES”. A continuación, el detalle sobre cómo inscribirse, quiénes pueden cobrarlo y qué se sabe del esquema de acreditación previsto.

Cómo inscribirse a la Ayuda Escolar de ANSES paso a paso Para cobrar la Ayuda Escolar de ANSES en 2026, el trámite debe realizarse de manera digital mediante la plataforma “Mi ANSES” y requiere la presentación del certificado escolar firmado por la institución educativa.

El monto 2026 incluye un refuerzo extraordinario y se deposita en la cuenta del titular.

Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar”.

Descargar el formulario correspondiente a cada hijo dentro del rango etario habilitado.

Generar el certificado, completar los datos del alumno y del establecimiento educativo e imprimirlo.

Llevar el formulario a la escuela para que sea firmado y sellado por las autoridades.

Volver a ingresar a “Mi ANSES”, elegir nuevamente “Hijos” y “Presentar Certificado Escolar”.

Subir una foto del formulario completo y firmado desde el celular o la computadora. Desde el organismo indican que la presentación del certificado de alumno regular es un requisito excluyente. El trámite solo puede completarse cuando el establecimiento cuente con atención administrativa, ya que el documento debe estar validado oficialmente por la escuela.