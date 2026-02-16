Puerta de entrada: La Paz reconstruye la histórica Hostería del Arco de Desaguadero

Quien cruza el río Desaguadero sabe que el paisaje cambia. Allí, donde el horizonte se abre para dar la bienvenida a Mendoza, el Arco de piedra diseñado por los hermanos Civit ha sido, desde 1936, el centinela solitario de historias de viaje. Sin embargo, durante años, su ladero más fiel —la Hostería Municipal de La Paz— permaneció en silencio, viendo pasar el progreso desde el abandono. Hoy, ese gigante del patrimonio provincial busca comenzar a despertar.
Hostería del Arco de Desaguadero: Trabajos en ejecución
El municipio de La Paz lleva cinco meses ejecutando una transformación en el predio. No se trata de un simple mantenimiento, sino de una reconstrucción que busca devolverle la dignidad a un edificio de importantes dimensiones. "Estamos recuperando íntegramente todos los espacios; se está reparando y cambiando el techo por completo porque había sectores que ya no servían más", detalló el jefe comunal Fernando Ubieta a Los Andes sobre una obra que ya muestra sus nuevos pisos de porcelanato y una mampostería renovada.
Un emblema de la hospitalidad de Mendoza
La magnitud del proyecto es remarcado por el jefe comunal: el edificio está diseñado para albergar cómodamente a más de 200 comensales en simultáneo. El plan incluye la remodelación total de la cocina, comedores y salas de estar, además de la construcción de baños modernos con accesibilidad para personas con discapacidad y una conexión eléctrica integral de última generación. "Es una obra grande y compleja que estamos tratando de terminar este mismo año", afirmó Ubieta.
Históricamente, la Hostería del Arco no era un simple parador; era una institución. Declarado Patrimonio Cultural de la Provincia en 2006, el complejo neocolonial funcionó durante décadas como el primer contacto del turista con la cultura local. Allí paraban los antiguos buses de larga distancia y las familias que buscaban refugio tras kilómetros de ruta. Con esta intervención, La Paz no solo restaura ladrillos, sino que recupera la memoria emotiva de un pueblo que creció al ritmo de ese movimiento comercial.
La Paz: Gestión local y futuro privado
En un contexto donde la obra pública suele ser esquiva, el municipio paceño aplicó una fórmula de eficiencia: administración directa y mano de obra local. Con una inversión que ya ronda los 60 millones de pesos, la comuna logró acopiar el 90% de los materiales necesarios. "Lo hacemos con nuestra propia gente", subrayó el intendente, destacando que el objetivo final es la generación de empleo genuino en el distrito de Desaguadero.
Una vez que los detalles finales de pintura y cielo raso concluyan, el municipio tiene un plan claro para su funcionamiento: la administración quedará en manos de un privado. Esta apuesta busca que la hostería compita con los mejores estándares gastronómicos y turísticos, asegurando que la "Puerta de Mendoza" vuelva a ser ese lugar de encuentro donde los visitantes reciban la bienvenida que se merecen.
El año pasado el Gobierno Provincial comenzó a desplegar diferentes acciones en el Arco del Desaguadero, un símbolo indiscutido y la principal vía terrestre de ingreso a Mendoza desde San Luis. El Gobierno de Mendoza destinó $80 millones para su puesta en valor, que incluye arreglos en techos, fachadas, instalaciones internas y pintura integral.
Las obras incluyeron el reacondicionamiento de los techos, revoques externos e internos, renovación total del sistema eléctrico y reparación de escaleras que conducen a las salas superiores. También se colocaron nuevas tejas y se trabajó en los sistemas sanitarios, incorporando un pozo para conectar los baños a la red cloacal.