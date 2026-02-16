Puerta de entrada: La Paz reconstruye la histórica Hostería del Arco de Desaguadero

El municipio de La Paz busca devolverle el brillo al ingreso más importante de Mendoza y reactivar la economía del Este provincial.

Quien cruza el río Desaguadero sabe que el paisaje cambia. Allí, donde el horizonte se abre para dar la bienvenida a Mendoza, el Arco de piedra diseñado por los hermanos Civit ha sido, desde 1936, el centinela solitario de historias de viaje. Sin embargo, durante años, su ladero más fiel —la Hostería Municipal de La Paz— permaneció en silencio, viendo pasar el progreso desde el abandono. Hoy, ese gigante del patrimonio provincial busca comenzar a despertar.

Hostería del Arco de Desaguadero: Trabajos en ejecución Arco Desaguadero La Paz lleva cinco meses ejecutando una transformación de la Hostería. El municipio de La Paz lleva cinco meses ejecutando una transformación en el predio. No se trata de un simple mantenimiento, sino de una reconstrucción que busca devolverle la dignidad a un edificio de importantes dimensiones. "Estamos recuperando íntegramente todos los espacios; se está reparando y cambiando el techo por completo porque había sectores que ya no servían más", detalló el jefe comunal Fernando Ubieta a Los Andes sobre una obra que ya muestra sus nuevos pisos de porcelanato y una mampostería renovada.

Un emblema de la hospitalidad de Mendoza La magnitud del proyecto es remarcado por el jefe comunal: el edificio está diseñado para albergar cómodamente a más de 200 comensales en simultáneo. El plan incluye la remodelación total de la cocina, comedores y salas de estar, además de la construcción de baños modernos con accesibilidad para personas con discapacidad y una conexión eléctrica integral de última generación. "Es una obra grande y compleja que estamos tratando de terminar este mismo año", afirmó Ubieta.

Históricamente, la Hostería del Arco no era un simple parador; era una institución. Declarado Patrimonio Cultural de la Provincia en 2006, el complejo neocolonial funcionó durante décadas como el primer contacto del turista con la cultura local. Allí paraban los antiguos buses de larga distancia y las familias que buscaban refugio tras kilómetros de ruta. Con esta intervención, La Paz no solo restaura ladrillos, sino que recupera la memoria emotiva de un pueblo que creció al ritmo de ese movimiento comercial.

La Paz: Gestión local y futuro privado Arco del Desaguadero Arco del Desaguadero prensa del Gobierno de Mendoza En un contexto donde la obra pública suele ser esquiva, el municipio paceño aplicó una fórmula de eficiencia: administración directa y mano de obra local. Con una inversión que ya ronda los 60 millones de pesos, la comuna logró acopiar el 90% de los materiales necesarios. "Lo hacemos con nuestra propia gente", subrayó el intendente, destacando que el objetivo final es la generación de empleo genuino en el distrito de Desaguadero.