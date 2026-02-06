6 de febrero de 2026 - 09:05

La Paz celebra hoy su Vendimia 2026 y elige reina entre tres candidatas

La Fiesta de la Vendimia 2026 de La Paz será en el Estadio Juan Domingo Perón. Llevará por nombre “De La Paz al Mundo” y cerrará con la elección de la reina.

La Paz celebra hoy su Vendimia y elige reina entre tres candidatas.

Foto:

Por Enrique Pfaab

La Paz vivirá hoy una nueva edición de su Fiesta Departamental de la Vendimia 2026, bajo el nombre “De La Paz al Mundo”. La celebración se desarrolla este viernes 6 de febrero, a partir de las 21, en el Predio Festivalero del Estadio Juan Domingo Perón, con una propuesta artística que reúne música, danza e identidad local.

El acto central fue escrito y dirigido por Cecilia Herrera y cuenta con un staff artístico íntegramente paceño. Sobre el escenario participan 160 artistas locales y 18 músicos en vivo, con dirección musical de Guido Viola. Según la organización, el 80 por ciento de los músicos pertenece al departamento.

Como antesala del espectáculo central se presenta Michael Giménez, quien abre la noche vendimial con su actuación.

Así será la fiesta de la Vendimia de La Paz 2026

Uno de los momentos centrales de la velada es la elección y coronación de la Reina Departamental de la Vendimia 2026. Las candidatas son Gimena Lucero, representante del Club Sportivo Juventud Unida; Ana Laura Roza, del Centro de Equinoterapia “Brillarán sus Huellas La Paz”; y Sofía de Castro, del Club Sportivo Defensores del Este.

Luego de la coronación, la celebración continúa con la tradicional Serenata a la Reina Coronada y su Corte, a cargo de Los Trovadores de Cuyo, junto a artistas locales.

En el marco de las actividades vendimiales, este viernes también se realiza un reconocimiento por los 30 años del reinado nacional de Lorena Lorca, primera Reina Nacional de la Vendimia de La Paz. El homenaje incluye el descubrimiento de una placa conmemorativa a las 19:30, en la Plaza Alas Argentinas, en el contexto de los 90 años de la Vendimia en Mendoza.

Las candidatas a reina de la Vendimia de La Paz

Gimena Lucero (Club Sportivo Juventud Unida).

Candidata 1

Ana Laura Roza (Escuela de Equinoterapia "Brillarán sus Huellas").

Candidata 2

Sofía De Castro (Club Sportivo Defensores del Este).

Candidata 3

