16 de febrero de 2026 - 11:28

Mendoza busca posicionarse en el escenario minero global en la PDAC 2026, en Canadá

La provincia tendrá presencia en uno de los encuentros mineros más importantes del mundo. La participación apunta a fortalecer el clúster minero mendocino.

Mendoza estará presente en la PDAC 2026, en Toronto, uno de los encuentros más importantes de la minería&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La feria se desarrollará del 1 al 4 de marzo y reunirá a los principales actores del sector, entre ellos empresas mineras, proveedores tecnológicos, inversores, organismos gubernamentales y representantes institucionales de más de 125 países.

La presencia mendocina en este ámbito internacional busca consolidar el crecimiento del clúster minero provincial, con eje en la articulación entre industria, servicios, tecnología e inversión, en un contexto en el que la minería aparece como una de las actividades con mayor potencial de desarrollo económico para la provincia.

Kobrea El Perdido primer pozo perforado en Malargue enero 2026 mineria

Industria local con proyección internacional

En este marco, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) será la entidad que represente a parte del entramado industrial mendocino, con el objetivo de mostrar la capacidad productiva y tecnológica desarrollada en la provincia para abastecer a la industria minera.

“La presencia de Asinmet en Canadá reviste especial relevancia no solo por lo que significa para nuestra cámara sino porque es una de las primeras acciones institucionales del clúster minero en el marco de su agenda de trabajo”, destacó Fabián Solís, presidente de Asinmet.

Solís encabezará la delegación que viajará a Canadá, integrada también por representantes de las empresas metalúrgicas Guizzo, Córdoba y Diego Aranciva, firmas que forman parte del ecosistema industrial mendocino y cuentan con experiencia y capacidades técnicas aplicables a la actividad minera.

clúster minero
El clúster tuvo su comienzo en la sede de IMPSA

Un paso clave para el clúster minero mendocino

La participación en la PDAC se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a posicionar a Mendoza como proveedor competitivo de bienes y servicios para la minería, tanto a nivel nacional como internacional. El encuentro canadiense es considerado un espacio estratégico para la promoción de proyectos, la captación de inversiones y el análisis de tendencias en exploración, desarrollo y servicios asociados al sector.

Por la PDAC pasan anualmente cerca de 27.000 asistentes, que participan de una intensa agenda de actividades educativas, rondas de negocios y eventos de networking, lo que la convierte en una vidriera clave para regiones que buscan integrarse a las cadenas globales de valor de la minería.

Minería
Foto: Gobierno de Mendoza

Negocios, tecnología y sostenibilidad

Uno de los ejes centrales de la participación mendocina será poner en valor la calidad de la metalurgia local, con foco en certificaciones, estándares y aptitudes para operar dentro de los exigentes parámetros que impone la minería internacional. En ese sentido, la presencia en la PDAC apunta a reforzar el proceso de internacionalización de las empresas mendocinas y su vinculación con grandes operadoras del sector.

Además, la agenda prevista contempla la generación de vínculos con potenciales socios estratégicos, la identificación de oportunidades comerciales y tecnológicas, la promoción de la oferta de bienes y servicios del entramado productivo regional y el análisis de tendencias vinculadas a sostenibilidad, innovación y estándares internacionales.

De este modo, Mendoza busca aprovechar la visibilidad que ofrece la PDAC para fortalecer su posicionamiento como un polo industrial y de servicios asociado a la minería, en línea con una estrategia que combina desarrollo productivo, inserción internacional y articulación público-privada.

