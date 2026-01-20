Metalmecánica: Mendoza modera su caída

La actividad metalúrgica mostró en diciembre de 2025 una caída interanual del 7,1% y un retroceso del 1,3% en relación con noviembre. Así lo mostró el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) . Con estos resultados, el sector cerró el año con una baja acumulada del 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había registrado un desplome del 12,1%.

De este modo, la producción todavía opera muy por debajo de sus picos recientes, con un nivel 19,8% inferior, en un escenario recesivo. En tanto, la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro y se ubicó en apenas 44%, uno de los valores más bajos de la serie histórica. Este guarismo da cuenta de un uso muy limitado del aparato productivo y confirma el difícil escenario de la industria nacional.

En el plano regional, todas las provincias registraron caídas interanuales, lo que evidencia una contracción generalizada de la actividad. Buenos Aires volvió a mostrar el desempeño más desfavorable, con un retroceso del 9,2% y se consolidó como el principal factor de arrastre negativo del promedio sectorial. Córdoba (-8,6%) y Santa Fe (-7,3%) también profundizaron su caída con una fuerte pérdida de dinamismo.

En cambio, Mendoza cayó 2% y Entre Ríos 1,6%. Ambas provincias moderaron su baja en la actividad ya que venían de derrumbes mayores que el resto de las provincias. Sin embargo, no están exentas del freno y la disminución generalizada de la industria. En este sentido, Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) alertó que todas las reformas que se pretenden solo tendrán sentido si la industria trabaja.

En el contexto actual y en líneas generales, observó que el sector se encuentra frenado por el fuerte incremento de las importaciones chinas y la caída de consumo a nivel país. “No habrá cambio impositivo o laboral que sirva sin reactivación”, reflexionó Solís. En línea, el presidente de Adimra, Elio Del Re , advirtió que el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024.

Agregó: “El nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional. A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera”. Esto con perspectivas poco alentadoras de reactivación: 8 de cada 10 empresas anticipó que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses al tiempo que no espera incrementos en su dotación de personal e incluso proyecta reducciones.

Sector por sector

El informe de Adimra dio detalles de lo sucedido en los diferentes sectores de la metalmecánica. Maquinaria Agrícola cayó 8,5% mientras Carrocerías y Remolques mejoró 1,5%. Ambas áreas habían liderado el repunte del primer semestre, pero perdieron dinamismo, con el primer caso profundizando su caída y el segundo dando muestras de desaceleración en su actividad.

El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Fundición (-19,8%), Equipo Eléctrico (-7,1%), Autopartes (-5,8%), Bienes de Capital (-5,4%), Otros Productos de Metal (-5,8%) y Equipamiento Médico (-2,8%) registraron caídas interanuales persistentes.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico. Las empresas vinculadas a la cadena agropecuaria (-6,6%), Energía Eléctrica (-9,3%), Minería (-4,1%) y Petróleo y Gas (-6,8%) continuaron mostrando resultados negativos,al igual que los segmentos asociados al Consumo Final (-4,3%), Automotriz (-6,5%) y Construcción (-5,1%).