Industria: nueva caída de la capacidad instalada

La industria volvió a operar por debajo de su potencial en noviembre y profundizó la caída interanual de la capacidad instalada. Como ya es habitual dentro del modelo actual, también aquí se registraron fuertes contrastes entre sectores: mientras el complejo textil registró el nivel de utilización más bajo, la refinación de petróleo se mantuvo como el bloque de mayor actividad.

Según el último informe publicado por el Indec , la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en noviembre de 2025 en 57,7%. Esto que implicó una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2024 cuando dicho número fue de 62,3%. La desaceleración del sector se comenzó a notar en diciembre de 2024 cuando la utilización de las fábricas comenzó a bajar y en 2025 solo tres meses apenas superó el 60% de uso.

Esto quiere decir que de 10 máquinas existentes en las fábricas del país, un poco más de 5,5 están en producción. El resto no se utiliza por la fuerte caída de la demanda y de la industria en general. Según los mismos datos del Indec publicados también la semana pasada, la Industria registró en noviembre un derrumbe interanual de 8,7%.

El relevamiento sectorial mostró que la mayor contracción se dio en productos textiles, con un nivel de utilización de apenas el 29,2%, muy por debajo del 48,2% registrado un año atrás. La caída está asociada a un fuerte retroceso en la producción de tejidos y de hilados de algodón, que exhibieron descensos interanuales de 43,9% y 37,1%, respectivamente, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial Fabricante.

También se observaron retrocesos significativos en la metalmecánica –con excepción de la industria automotriz- que operó al 39,9% de su capacidad frente al 50,0% de noviembre de 2024. Dentro de este bloque, la fabricación de aparatos de uso doméstico fue la actividad más afectada.

En el otro extremo, el sector que mostró el menor impacto relativo y el mayor nivel de uso de su capacidad fue la industria automotriz que mostró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 46,3%, inferior al de noviembre de 2024 (64,7%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

En una posición intermedia se ubicaron los alimentos y bebidas, con una utilización del 64,2%, aunque también por debajo del 66,9% interanual, afectada por la menor elaboración de bebidas y la caída en la producción de carne vacuna.

Los productos minerales no metálicos (58,2%) y las sustancias y productos químicos (57,8%) se movieron en torno al promedio general, mientras que bloques como caucho y plástico (41,0%), productos del tabaco (44,9%) y edición e impresión (50,6%) continuarán operando con niveles reducidos.

El panorama que surge del informe oficial confirma que, más allá de algunas ramas con alta actividad, la industria en su conjunto transita una fase de subutilización de su capacidad productiva. La fuerte contracción en sectores intensivos en mano de obra, como el textil y la metalmecánica.