Pronóstico: lunes caluroso e inestable en Mendoza

La temperatura máxima no bajará de los 30°C en los próximos días. Hay alerta por tormentas para el martes a la noche.

Tras una jornada que arrancó con tormentas y ocasional caída de granizo en el Gran Mendoza y zona este, la semana arrancará con ascenso de la temperatura en la provincia.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que este lunes estará "caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sudeste". Por otra parte, en cordillera el cielo estará: "Poco nuboso". La mínima será de 20°C y la máxima de 34°C.

Lunes caluroso e inestable en Mendoza Lunes caluroso e inestable en Mendoza. X / @ContingenciasDA Para el martes, el calor, la inestabilidad y los vientos moderados del noreste se repiten. Sin embargo, el organismo advierte de "tormentas hacia la noche". En esa jornada se espera una temperatura mínima aproximada de 23°C y una máxima de 36°C.

Tras el día de posibles tormentas se anuncia un leve descenso de la temperatura para el miércoles. Al respecto, el pronóstico extendido detalla: "Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura". La mínima se ubicaría en los 23°C y la máxima en los 30°C.