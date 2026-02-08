Cuyo Minero estará en la mayor convención mundial de minería: la PDAC 2026 en Toronto

Cuyo Minero, el suplemento especializado de Los Andes y Diario de Cuyo , realizará una cobertura especial desde Toronto de la PDAC 2026.

Cuyo Minero. La PDAC reunirá a más de 27.000 asistentes de más de 125 países, con más de 1.300 expositores y 700 presentadores

Por primera vez en su historia, Cuyo Minero, el suplemento especializado en minería de Los Andes y Diario de Cuyo, estará presente en la PDAC 2026, la convención más importante del mundo en exploración minera, que se realizará del 1 al 4 de marzo de 2026 en Toronto, Canadá.

El equipo periodístico partirá a cubrir de primera mano uno de los eventos globales más relevantes del sector, en el Metro Toronto Convention Centre, donde se espera la participación de los principales actores de la industria minera internacional.

La PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) es reconocida como la asociación líder mundial de profesionales, empresas, geocientíficos, inversionistas y gobiernos vinculados con la exploración y el desarrollo mineral. Su convención anual, que se celebra desde 1932, ha crecido hasta convertirse en el epicentro global del debate, el análisis técnico y las tendencias del sector.

Un espacio de diálogo global Según la organización, PDAC 2026 será “The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention” y reunirá a más de 27.000 asistentes de más de 125 países, con más de 1.300 expositores y 700 presentadores, lo que la convierte en un punto de encuentro clave para negociaciones, innovación tecnológica, inversiones y alianzas estratégicas.

Esta edición promete ser especialmente significativa en un contexto donde la minería enfrenta desafíos globales como las demandas crecientes por minerales críticos para la transición energética, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de financiamiento para proyectos exploratorios de alto riesgo. La participación de representantes de empresas, inversores, gobiernos y comunidades –incluidas las comunidades indígenas– dará lugar a un abanico de debates técnicos y comerciales durante los cuatro días del evento.

Cobertura especial Desde Toronto, Cuyo Minero mostrará entrevistas con referentes de empresas y gobiernos, análisis de tendencias y reportes exclusivos sobre lo que se discuta en las principales sesiones de la convención. Esta cobertura especial incluirá testimonios de expertos, análisis sobre tecnologías emergentes, enfoques en sostenibilidad y oportunidades de inversión, así como el impacto que estos temas pueden tener en la minería argentina y latinoamericana.