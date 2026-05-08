En Malargüe se ratificó a la minería como la clave para impulsar la economía regional

El sur mendocino se convirtió una vez más en el epicentro de un debate fundamental para el futuro económico de la región. Este 7 de mayo, con motivo del Día Nacional de la Minería , el departamento de Malargüe fue sede del tradicional almuerzo sectorial, un encuentro que trascendió la mera formalidad para posicionarse como un fuerte mensaje político y empresarial: Mendoza está lista para retomar su protagonismo minero.

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La jornada contó con una presencia institucional de peso, encabezada por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado . También participaron figuras clave del arco legislativo y local, como el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi , el intendente anfitrión Celso Jaque , y el coordinador de la Delegación Sur del Ministerio de Producción, Andrés Vavrik .

La conmemoración, organizada por la Cámara de Comercio de Malargüe, no solo sirvió para celebrar la fecha, sino para poner en relieve el rol estratégico de la minería como motor de crecimiento, generación de empleo genuino y creación de oportunidades en zonas que cuentan con un potencial geológico de clase mundial.

Durante su discurso, el ministro Vargas Arizu fue enfático al señalar que la provincia se encuentra en un punto de inflexión.

“Es una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de seguir impulsando esta actividad. Nuestra provincia tiene una gran oportunidad de ser grande nuevamente en esta materia y están dadas las condiciones necesarias para que así sea”, afirmó el funcionario. “Es una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de seguir impulsando esta actividad. Nuestra provincia tiene una gran oportunidad de ser grande nuevamente en esta materia y están dadas las condiciones necesarias para que así sea”, afirmó el funcionario.

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El modelo de la "Minería Responsable"

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el concepto de sostenibilidad. Ante un escenario global que demanda minerales críticos para la transición energética —como el cobre—, Mendoza busca posicionarse bajo un esquema de minería responsable, sostenible e integrada. Este enfoque no solo contempla el respeto irrestricto por las normativas ambientales vigentes, sino también la licencia social y el desarrollo de proveedores locales.

"Siempre pensando en una minería responsable, sostenible e integrada al desarrollo de Mendoza y el país", destacó Vargas Arizu, subrayando que la actividad no debe competir con otras industrias, sino complementarlas para fortalecer el tejido productivo nacional.

Malargüe: el polo del desarrollo

La elección de Malargüe como sede no es casual. El departamento ha manifestado históricamente su vocación minera y se perfila como el laboratorio principal para los nuevos proyectos que buscan reactivar el sector. La presencia del intendente Celso Jaque y representantes de diversas cámaras empresariales reforzó la idea de un consenso territorial que busca superar años de estancamiento.

El evento concluyó con un clima de optimismo cauteloso pero firme. Con la mirada puesta en la atracción de inversiones y la modernización de los procesos productivos, el Gobierno de Mendoza busca enviar una señal clara a los mercados: la minería no es solo una actividad extractiva, sino el cimiento de una infraestructura industrial que puede devolverle a la provincia su histórico lugar de liderazgo en el oeste argentino.