Hasta $13.000 en promedio: ya rige un nuevo aumento en la tarifa de la luz en Mendoza

La Secretaría de Energía de la Nación estableció los nuevos precios estacionales de la energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, que se traducen a un aumento estimado del 12% en la factura para el usuario final de Mendoza , según el nivel de consumo y la categoría tarifaria.

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En los números, se traduce a cifras que van desde $3.000 a $13.000 mensuales en promedio, de acuerdo al alcance o no del subsidio.

La medida se conoció mediante la Resolución 109/2026, publicada en el Boletín Oficial el pasado 4 de mayo, que aprobó la Programación Estacional de Invierno y fijó los precios de referencia de la energía, potencia y transporte, aplicables a los consumos eléctricos registrados a partir del 1° de mayo , en el marco del proceso de normalización progresiva del sistema eléctrico nacional.

La actualización impacta en el componente Costo de Abastecimiento , de jurisdicción nacional, aclaró el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

En paralelo al componente nacional de la factura, corresponde la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), de jurisdicción provincial, conforme al procedimiento de adecuación trimestral, dado que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), superó el umbral definido del 7% (Procedimiento de Actualización de VAD, establecido en el Decreto 1680/2024).

En este marco, el EPRE, a través de la Resolución 102/2026, estableció los nuevos cuadros tarifarios a usuario final para el periodo mayo-julio 2026.

En cuánto se traduce el aumento a las facturas de la luz desde mayo

De acuerdo al EPRE, en promedio, la variación estimada en la factura eléctrica a usuario final es del 12%, según el nivel de consumo y la categoría tarifaria.

El impacto responde principalmente al significativo aumento del componente de jurisdicción nacional, asociado a los mayores costos de abastecimiento del sistema eléctrico durante el invierno, cuando se recurre en mayor medida a fuentes de generación más costosas, como la generación térmica y el uso de combustibles líquidos.

Para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los usuarios, el impacto promedio será del 8% y dependerá además de si el hogar cuenta o no con subsidio del Estado Nacional.

Usuarios con subsidio: la variación en promedio es desde los $3.000 y los $9.600 por mes.

Usuarios sin subsidio: el incremento rondará entre los $3.350 y los $13.000 por mes en promedio.

En relación con el subsidio del Estado Nacional, los hogares beneficiarios cuentan durante el mes de mayo con una bonificación del precio mayorista de la energía eléctrica del 60,67%, aplicada sobre un consumo base subsidiado de 300 kWh mensuales (600 kWh bimestrales). El consumo excedente se factura sin subsidio. Hasta el mes de abril, el consumo subsidiado alcanzaba los 150 kWh mes (300 kWh bimestrales).

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Los subsidios en Mendoza para pagar la luz: a quiénes alcanzan

De acuerdo al Gobierno provincial, la asistencia directa beneficia a más de 121.000 hogares, lo que representa cerca del 21% del total provincial.

Estos beneficios se aplican de manera directa en la factura y se asignan en función de criterios de vulnerabilidad.

Socioeconómica

Jubilados y pensionados : reciben hasta un 60% de descuento sobre la totalidad de los conceptos eléctricos.

: reciben hasta un 60% de descuento sobre la totalidad de los conceptos eléctricos. Tarifa Social: contempla hasta un 25% de descuento.

Por razones de salud

Electrodependientes: 100% de descuento para quienes integran el Registro Nacional de Electrodependientes. Hasta 60% de descuento para usuarios incluidos en el registro provincial.

Geográfica - Zonal