Rocío Jimena Canaza fue vista por última vez este miércoles por la mañana. Se dirigía a la Escuela ISMA pero nunca regresó a su hogar.

Alerta en Malargüe: Buscan a una menor de 14 años que desapareció camino a la escuela.

Las autoridades de Malargüe solicitan la colaboración de la población para dar con el paradero de Rocío Jimena Canaza, una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde el miércoles 6 de mayo.

Según la información oficial, la menor salió de su domicilio ubicado en la calle Amigorena al 600 alrededor de las 07:30 horas con destino a la Escuela Secundaria ISMA. Al no tener noticias sobre su paradero, se activó el protocolo de búsqueda correspondiente.

Como características físicas describieron que mide aproximadamente 1,60 metros de estatura, es de tez trigueña, contextura robusta, cabello negro largo, sin piercings ni tatuajes visibles.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía un pantalón largo azul, una campera negra y zapatillas negras.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 911, dirigirse a la Comisaría más cercana o a la Oficina Fiscal de su jurisdicción.