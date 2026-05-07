7 de mayo de 2026 - 11:30

Fin de una era: cierran tres cines históricos de Argentina tras la caída de público y la crisis del sector

La industria nacional registró su peor marzo en tres décadas, arrastrando al complejo fundado en tierras de la familia Leloir a una despedida definitiva.

Estos cines locales cierran sus puertas.

Estos cines locales cierran sus puertas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tres cines históricos en el Partido de la Costa, Villa Ramallo y Corrientes cerraron definitivamente sus puertas tras una caída del 27% en la venta de entradas. El Cine Gran Tuyú de San Clemente, fundado en 1937, realizó su última función el domingo 12 de abril, dejando a la localidad sin pantallas operativas.

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El Cine Gran Tuyú representaba un refugio cultural para los vecinos de San Clemente del Tuyú y los turistas. Su edificio se levantaba sobre terrenos que pertenecieron a la familia Leloir, marcando décadas de veraneo familiar. Los propietarios anunciaron la decisión mediante redes sociales, confirmando que no pudieron sostener la operación comercial frente al alza de costos operativos.

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La sala estaba a solo tres años de cumplir su 90° aniversario, pero la realidad del rubro local impidió llegar al centenario. El comunicado oficial expresó la tristeza de un cierre que los dueños nunca quisieron escribir. Esta baja significa que San Clemente pierde su único cine histórico, el primero que tuvo el partido de la costa bonaerense.

El desplome de marzo y la competencia de las plataformas digitales

Las estadísticas del sector avalan el diagnóstico de los empresarios. Marzo de 2026 quedó registrado como el tercer peor mes en ventas de los últimos 30 años. La asistencia global a las salas cayó un 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La gente prioriza gastos esenciales en un contexto de inflación y opta por el consumo hogareño.

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Los márgenes de ganancia para los cines de barrio y de localidades pequeñas se volvieron inexistentes. A pesar de implementar promociones y descuentos, el público no respondió de la manera esperada. Las plataformas de streaming capturan una parte importante del consumo recreativo, ofreciendo una alternativa de menor costo frente a la salida presencial.

La crisis se replica en Corrientes y Villa Ramallo

La situación se repite en otros puntos del país con la misma gravedad. En la provincia de Corrientes, los Cines de la Costa anunciaron su despedida definitiva de la capital provincial. La sala ubicada frente al río Paraná bajó las persianas alegando razones puramente económicas. La crisis afecta tanto a complejos grandes como a pequeñas salas familiares.

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En Villa Ramallo, otro punto de la provincia de Buenos Aires, el cierre de la pantalla local confirma el proceso de desertificación cultural. Los cines del interior sufren más el impacto porque funcionan como centros de encuentro comunitario. La desaparición de estos espacios deja a ciudades enteras sin opciones de acceso al séptimo arte de forma colectiva.

La industria enfrenta costos fijos en ascenso que no pueden trasladarse totalmente al precio de la entrada sin espantar al espectador. La brecha entre los gastos de mantenimiento y los ingresos por taquilla forzó a los dueños del Gran Tuyú a rematar una historia que comenzó en la década del 30. La desaparición de estas tres pantallas locales deja a miles de residentes del interior bonaerense y correntino a más de 100 kilómetros de la sala de cine más cercana.

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