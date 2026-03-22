Hace 60 años arrasó en cines y ganó 5 Oscars: el cameo real que casi nadie vio en este clásico musical

La verdadera Maria Von Trapp aparece como extra en el inicio del film, un guiño en los cines que pasó desapercibido durante décadas en esta obra ganadora de cinco Oscars.

Se cumplen 60 años del estreno de Sonrisas y lágrimas, un fenómeno cinematográfico que marcó un récord absoluto de permanencia en cines. Pocos recuerdan que este clásico protagonizado por Julie Andrews se basa en hechos reales y que la auténtica Maria Von Trapp realiza una breve aparición en pantalla.

La película no solo fue un éxito de crítica, ganando cinco premios Oscar, sino que se convirtió en un torbellino de emoción que capturó al público de manera constante. Durante cuatro años y medio, el filme se mantuvo en las salas de forma ininterrumpida debido a una demanda que ningún otro estreno ha logrado igualar en estas seis décadas.

Embed La verdadera Maria Von Trapp oculta en la pantalla Aunque la mayoría de los espectadores asocia la historia únicamente con la actuación de Julie Andrews, el relato se inspira en las memorias de Maria Von Trapp. Al igual que en la ficción, la Maria real vivió en un convento antes de trasladarse a la mansión de un barón y capitán naval para cuidar a sus siete hijos. Eventualmente se casaron y formaron un grupo musical que giró por diversos países.

El director buscó honrar esta historia personal permitiendo que la verdadera Maria apareciera en la cinta. Este cameo ocurre al principio de la película, justo cuando el personaje de Julie Andrews se prepara para iniciar su viaje hacia la casa de los Von Trapp. La aparición es tan fugaz que se requiere una observación minuciosa para detectarla al fondo de la escena antes de que desaparezca de cuadro.

image Este vínculo entre la realidad y la ficción se reforzó años más tarde fuera de los sets de filmación. Maria Von Trapp fue invitada al programa de televisión de Julie Andrews, donde ambas compartieron anécdotas y cantaron juntas en directo, cerrando un ciclo que comenzó con el libro de memorias.