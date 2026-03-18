Estrenos de cine: Un tanque de ciencia ficción protagonizado por Ryan Gosling destaca esta semana

Este jueves 19 de marzo se renueva la cartelera en los cines argentinos con una oferta diversa que va desde grandes apuestas de ciencia ficción hasta producciones locales, thrillers de supervivencia y propuestas familiares.

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La apuesta más ambiciosa de la semana llega con "Proyecto fin del mundo", adaptación de la novela de Andy Weir dirigida por Phil Lord y Christopher Miller. El filme se inscribe dentro del linaje de la ciencia ficción de alto presupuesto, combinando aventura, misterio y una fuerte impronta científica.

La historia sigue a Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling , un profesor que despierta en una nave espacial sin memoria de su identidad ni del motivo que lo llevó hasta allí. A medida que reconstruye su pasado, descubre que tiene una misión crucial: encontrar la forma de detener una sustancia desconocida que amenaza con extinguir el sol. El relato no solo se apoya en el suspenso de la supervivencia, sino también en la construcción de un vínculo inesperado que le da peso emocional a la película.

Ni las recientes versiones de Guillermo del Toro y Robert Zemeckis le han quitado vigencia al personaje. Ahora, desde Rusia llega una nueva versión del clásico cuento, dirigida por Igor Voloshin.

La película se posiciona como una opción para toda la familia, aunque con un tono que mezcla aventura y drama.

La trama se centra en un hombre solitario que encuentra una llave mágica capaz de conceder deseos. Su anhelo de tener un hijo se concreta de una manera inesperada: de un tronco de madera nace Pinocho, un niño distinto a todos. La historia retoma los elementos clásicos del relato, pero los reinterpreta desde una sensibilidad contemporánea, poniendo el foco en el deseo, la paternidad y las consecuencias de la magia.

Turbulencia: Pánico en el aire

El thriller "Turbulencia: Pánico en el aire", dirigido por Claudio Fäh, propone una experiencia de tensión concentrada en un escenario extremo: un globo aerostático a cinco mil metros de altura.

La historia sigue a una pareja de recién casados que busca recomponer su relación durante un viaje por los Dolomitas italianos. La aparición de una tercera pasajera altera el equilibrio y desencadena una serie de os imprevisibles que ponen en riesgo la vida de todos los involucrados. La película se apoya en el encierro y la altura como motores del suspenso, construyendo una narrativa de supervivencia en condiciones límite.

Solo fanáticos

En el plano nacional, el estreno de "Solo fanáticos", dirigida por Leonardo Damario, aporta una mirada cruda sobre la marginalidad y la supervivencia.

La protagonista, Antonella, atraviesa un embarazo en soledad tras ser abandonada por su pareja, vinculada a un entorno de poder económico. En su búsqueda de justicia, se enfrenta a un entramado de abusos y traiciones que la obligan a regresar a su barrio de origen, donde tampoco encuentra contención. La única figura de apoyo es una amiga trabajadora sexual, en un contexto hostil que empuja a la protagonista a tomar decisiones extremas.

Embed - 'Solo fanáticos', de Leo Damario - Trailer

Con un elenco que incluye a Emilia Attías, Nacha Guevara y Esteban Lamothe, la película propone un relato de fuerte carga emocional, atravesado por tensiones sociales y dilemas éticos.

Boda Sangrienta 2

Finalmente, "Boda Sangrienta 2" ("Ready or Not 2: Here I Come") retoma el universo de la exitosa primera entrega con una combinación de terror y comedia negra. Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, la historia continúa inmediatamente después de los eventos anteriores: Grace, interpretada por Samara Weaving, no solo ha sobrevivido, sino que ahora se enfrenta a un nuevo nivel dentro de un juego mortal. Acompañada por su hermana, deberá luchar contra cuatro familias rivales que buscan el control de un poder superior.