15 de marzo de 2026 - 20:36

Amy Madigan ganó el Oscar de mejor actriz de reparto: el logro que alcanzó

La actriz de Weapons fue la primera premiada de la 98° entrega de los Premios Oscar y logró lo que pocas de sus colegas han podido.

Amy Madigan gana el Oscar de mejor actriz de reparto por Weapons.

Amy Madigan gana el Oscar de mejor actriz de reparto por Weapons.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Amy Madigan ha ganado el Oscar de mejor actriz de reparto por su trabajo en Weapons. El premio también se disputaba entre Elle Fanning y Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental, Teyana Taylor por Una batalla tras otra y Wunmi Mosaku por Los pecadores.

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Es una de las películas del año, pero para los Oscar solo ha existido Amy Madigan, una actriz con muchos kilómetros a la espalda, una nominación previa a la estatuilla y que nos ha dado uno de los personajes más icónicos del año en el largometraje de terror de Zach Cregger.

Oscar 2026
Amy Madigan gana el Oscar de mejor actriz de reparto por Weapons.

Amy Madigan gana el Oscar de mejor actriz de reparto por Weapons.

Cabe recordar que Weapons es una película de terror (2025), algo que hace de este premio, un logró casi inédito: es la cuarta vez que una actriz de un film de esta trama se lleva la estatuilla.

Antes de Madigan, se llevaron el premio Jodie Foster (El silencio de los inocentes.1991), Kathy Bates (Misery. 1990) y Natalie Portman (El cisne negro. 2010).

Embed - Weapons | Tráiler Oficial

Las nominadas que se quedaron sin la estatuilla

Ellen Fanning por 'Valor sentimental': Sus 27 años, muestran que estamos en presencia de un futuro prometedor. Con cuatro nominaciones al Globo de Oro, Fanning llega a los Oscar por primera vez con Valor sentimental y, como ocurre con Una batalla tras otra y Sean Penn y Benicio del Toro, puede que la división del voto con la siguiente nominada la perjudique.

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental': De todos los nominados en categorías interpretativas, Lilleaas es la más desconocida. Su currículo es mínimo y nunca ha rodado fuera de Europa (un par de producciones en Noruega y otra en Dinamarca). Por eso, que de repente la actriz se vea nominada al premio cinematográfico más importante de todos es una sorpresa similar, aunque mucho más favorable, a la que se llevaría el actor encargado de pronunciar su nombre si acaba ganando.

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