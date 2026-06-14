Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió junto a Gaspi en Brasil

La muerte de Lucas Vignale en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro generó conmoción en los ámbitos del entretenimiento digital, la música y el cine. Con apenas 28 años, el realizador argentino había logrado construir una trayectoria destacada como director de videoclips, productor audiovisual y cineasta.

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Vignale era una de las personas más cercanas al creador de contenido Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi , con quien mantenía una relación que combinaba amistad y trabajo. Durante los últimos años estuvo a cargo de la dirección y producción de gran parte del material audiovisual que acompañó el crecimiento del influencer en redes sociales.

El nombre de Lucas Vignale ganó relevancia dentro de la industria musical por su participación en proyectos junto a algunos de los artistas más reconocidos de la escena latina y argentina.

A lo largo de su carrera trabajó en producciones vinculadas a figuras como Bizarrap , J Balvin, Trueno y Nicki Nicole, consolidándose como una de las nuevas referencias de la realización audiovisual vinculada a la música urbana.

Su trabajo se caracterizó por combinar recursos cinematográficos con narrativas visuales adaptadas al universo digital y musical contemporáneo.

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Del videoclip al cine

Además de su actividad en la industria musical, Vignale desarrolló proyectos dentro del cine independiente argentino. En 2024 codirigió el cortometraje La Pasión junto a Lorenzo Ferro.

Posteriormente presentó su primer largometraje, "El tren Fluvial", una producción que fue seleccionada para participar en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo.

El vínculo con Gaspi

Más allá de la relación profesional, Vignale y Gaspi mantenían una estrecha amistad. El director acompañó buena parte de la evolución artística y mediática del influencer, participando activamente en la construcción de sus contenidos audiovisuales.

De hecho, una de sus últimas publicaciones en redes sociales mostraba una fotografía de Gaspi descansando junto a una piscina, una imagen que hoy adquiere un significado especial tras la tragedia que terminó con la vida de ambos en Brasil.