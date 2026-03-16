Final caliente en los Oscar 2026: la estrella de la película ganadora denunció empujones de la seguridad

El cierre de los Premios Oscar 2026 , que tuvo como la gran ganadora a la película "Una batalla tras otra" con seis estatuillas , quedó marcado por un episodio inesperado que tuvo como protagonista a la actriz Teyana Taylor, quien vivió un tenso cruce con personal de seguridad en medio de los festejos finales.

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El hecho ocurrió cuando una de las estrellas del film ganador intentaba acercarse al escenario para celebrar junto al equipo, pero fue interceptada por un guardia, lo que generó su inmediata reacción y reclamos por el trato recibido. “El personal estaba muy ocupado, pero siempre hay alguien así” , dijo.

El episodio generó sorpresa entre los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales . En las imágenes difundidas, se observa a la nominada a “Mejor actriz de reparto” recriminando el accionar del agente de seguridad luego de haber sido empujada. Taylor expresó su enojo inmediatamente por el trato.

De acuerdo a lo que trascendió, el incidente se produjo cuando la actriz intentaba acercarse al grupo que celebraba el premio a Mejor Película, con la intención de participar de las fotos oficiales junto al elenco.

El altercado tuvo lugar una vez terminada la gala, cuando Taylor buscaba reunirse con sus compañeros de reparto. En ese contexto, el personal de seguridad le impidió el paso y la sujetó para apartarla del sector principal. La reacción del guardia tomó por sorpresa a la actriz, quien reaccionó sin dudar.

Qué dijo la actriz tras la agresión

La artista afirmó que ella “está bien” y dio su punto de vista sobre lo ocurrido. “Lo que pasó fue que todos la estaban pasando bien y el personal de seguridad estaba muy ocupado, pero siempre hay alguien así”, asumió.

La actriz Teyana Taylor, de la película "Una batalla tras otra". La actriz Teyana Taylor, de la película "Una batalla tras otra".

“Lo primero que hace la gente es, ya sabes, sacar conclusiones precipitadas, pero al final, no tolero la falta de respeto, sobre todo cuando es injustificada y sin provocación”, sumó.

“¿Qué se siente al ganar el premio a la mejor película?“, le preguntaron, segundos antes de que Teyana se metiera en un auto para irse. ”Es increíble", manifestó.