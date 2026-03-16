16 de marzo de 2026 - 22:25

Final caliente en los Oscar 2026: la estrella de la película ganadora denunció empujones de la seguridad

Teyana Taylor, estrella de “Una batalla tras otra”, vivió un momento inesperado en el cierre de la ceremonia. “No tolero la falta de respeto”, dijo la actriz.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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El hecho ocurrió cuando una de las estrellas del film ganador intentaba acercarse al escenario para celebrar junto al equipo, pero fue interceptada por un guardia, lo que generó su inmediata reacción y reclamos por el trato recibido. “El personal estaba muy ocupado, pero siempre hay alguien así”, dijo.

Video: incidente entre la actriz y el seguridad

El episodio generó sorpresa entre los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En las imágenes difundidas, se observa a la nominada a “Mejor actriz de reparto” recriminando el accionar del agente de seguridad luego de haber sido empujada. Taylor expresó su enojo inmediatamente por el trato.

De acuerdo a lo que trascendió, el incidente se produjo cuando la actriz intentaba acercarse al grupo que celebraba el premio a Mejor Película, con la intención de participar de las fotos oficiales junto al elenco.

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El altercado tuvo lugar una vez terminada la gala, cuando Taylor buscaba reunirse con sus compañeros de reparto. En ese contexto, el personal de seguridad le impidió el paso y la sujetó para apartarla del sector principal. La reacción del guardia tomó por sorpresa a la actriz, quien reaccionó sin dudar.

Qué dijo la actriz tras la agresión

La artista afirmó que ella “está bien” y dio su punto de vista sobre lo ocurrido. “Lo que pasó fue que todos la estaban pasando bien y el personal de seguridad estaba muy ocupado, pero siempre hay alguien así”, asumió.

La actriz Teyana Taylor, de la película "Una batalla tras otra".
La actriz Teyana Taylor, de la película

La actriz Teyana Taylor, de la película "Una batalla tras otra".

“Lo primero que hace la gente es, ya sabes, sacar conclusiones precipitadas, pero al final, no tolero la falta de respeto, sobre todo cuando es injustificada y sin provocación”, sumó.

“¿Qué se siente al ganar el premio a la mejor película?“, le preguntaron, segundos antes de que Teyana se metiera en un auto para irse. ”Es increíble", manifestó.

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