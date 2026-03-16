16 de marzo de 2026 - 11:55

Ni el Óscar los salvó: estos son los peores looks de la gala 2026

Críticos de moda señalan el uso excesivo de plumas y accesorios fuera de contexto, como el polémico collar de entradas de la NBA que lució el inversor Kevin O'Leary.

Maggie OFarrell, autora del libro Hamnet que inspiró a la película. Uno de los peores looks de la noche.

Maggie O'Farrell, autora del libro Hamnet que inspiró a la película. Uno de los peores looks de la noche.

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Por Redacción Estilo

La 98.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre dejó una lista de los peores looks de la noche. Mientras algunas figuras celebraron con estatuillas, sus vestuarios enfrentaron duras críticas por la falta de armonía, proporciones exageradas o por no ajustarse a la etiqueta formal de la gala cinematográfica.

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Demi Moore

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Demi Moore, quien había recibido elogios recientemente por su trabajo en pantalla, fue una de las más señaladas por un diseño de plumas negras y verdes. La combinación cromática generó un efecto visual inspirado en animales salvajes, pero el error principal residió en un escote voluminoso de plumas que terminaba por opacar las facciones de la actriz.

Amy Madigan

Incluso quienes resultaron ganadores de la noche, como Amy Madigan, no escaparon al escrutinio. Su chaqueta cubierta de puntos dorados fue descrita como un exceso que recordaba al confeti, sumado a unos pantalones negros que carecían de la sofisticación necesaria para la magnitud de los Academy Awards.

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Teyana Taylor

Por su parte, Teyana Taylor presentó un contraste absoluto; aunque la parte superior de su atuendo era correcta, la falda cubierta de plumas similares a piel animal fue calificada como un desastre visual que recordaba a una alfombra de piel de oso o incluso a un zorrino.

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Kevin O'Leary

Kevin O'Leary, quien acompañó su traje con un collar hecho de entradas para partidos de la NBA. Sin el contexto de una posible broma interna, la elección resultó simplemente extraña para los críticos.

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Chloé Zhao

En una línea similar de excentricidad, la cineasta Chloé Zhao optó por un estilo gótico con un velo traslúcido que cubría su rostro, aportando un tono fúnebre que no terminaba de encajar con el espíritu de la premiación.

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