16 de marzo de 2026 - 10:38

Murió el icónico relator Marcelo Araujo a los 78 años

Durante décadas fue considerada una de las voces más influyentes del país tras acompañar innumerables partidos. Pasó por "Fútbol de primera" y "Fútbol para todos".

Murió el locutor Marcelo Araujo, voz inconfundible del fútbol argentino

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Archivo
Murió el locutor Marcelo Araujo, voz inconfundible del fútbol argentino

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El histórico relator deportivo Marcelo Araujo murió en la madrugada de este lunes a los 78 años, tras atravesar complicaciones de salud derivadas de una neumonía. La información fue confirmada por el canal LN+.

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Araujo, cuyo verdadero nombre era Lázaro Jaime Zilberman, fue una de las voces más reconocibles del fútbol argentino. Su estilo creativo y descontracturado para narrar lo que sucedía en la cancha marcó una época y lo convirtió en una referencia para varias generaciones de relatores.

Durante años formó una dupla emblemática con el comentarista Enrique Macaya Márquez, con quien protagonizó algunas de las transmisiones más recordadas del fútbol televisado en Argentina.

Murió el locutor Marcelo Araujo, voz inconfundible del fútbol argentino
Murió el locutor Marcelo Araujo, voz inconfundible del fútbol argentino

Murió el locutor Marcelo Araujo, voz inconfundible del fútbol argentino

A lo largo de su carrera lideró el histórico programa Fútbol de Primera, ciclo que condujo entre 1989 y 2004 y que se convirtió en un clásico de la televisión deportiva. Algunas de sus frases trascendieron la pantalla y popularizaron los envíos: “¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”.

O aquella vez que en el triunfo de Boca ante River, en 1999, su relato quedó interrumpido por el golazo de Martín Palermo: "$776.420 la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín, gol!".

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Luego de pasar por distintas señales, en 2009 se sumó a Fútbol para Todos, el sistema de transmisiones estatales del fútbol argentino, donde relató partidos del campeonato local e incluso encuentros de la Selección Argentina en Eliminatorias.

Tuvo el placer de relatar el último gol de Diego Maradona en los Mundiales, en aquella enorme jugada en el estreno de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 ante Grecia en el 4-0.

En el último tiempo había sido internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires por complicaciones de salud.

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