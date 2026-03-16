16 de marzo de 2026 - 11:21

El inmortal relato de Marcelo Araujo para Boca: "$776.420 la recaudación... ¡Martín, goooool!"

Un recuerdo imborrable en honor al histórico relator de fútbol, fallecido este 16 de marzo a los 78 años.

El relato de Marcelo Araujo con un gol sorpresivo e inolvidable de Martín Palermo en 1999

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Hay frases que quedan suspendidas en el tiempo. Que sobreviven a los resultados, a los cambios de plantel y hasta al paso de las décadas.

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Ocurrió el 9 de mayo de 1999, en uno de los tantos capítulos del duelo eterno entre Boca Juniors y River Plate. La escena quedó grabada para siempre en la memoria televisiva del país.

“$776.420 la recaudación… para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino… Marteeeeeeen… ¡Gooooooooool!”, dijo el locutor con su tono tan característico.

Embed - 776.420 Pesos la recaudacion para esta nueva edicion del Superclasico del Futbol Argentino MARTENNNN

La frase explotó al aire con una mezcla de información, sorpresa y estallido. Era Araujo en estado puro: la pausa antes del grito, el alargue del nombre propio y la descarga final del gol. Del otro lado de la jugada estaba Martín Palermo, que convertía para Boca en uno de los tantos episodios memorables del clásico más grande del país.

Aquel partido correspondió a la fecha 12 del Torneo Clausura 1999 y terminó con victoria de Boca por 2-1 en la Bombonera.

El Xeneize se impuso con goles del colombiano Jorge Bermúdez y de Palermo, mientras que Carlos Netto descontó de penal para el Millonario.

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Aquel estilo de Araujo, entre teatral y visceral, marcó a generaciones de televidentes.

El periodista narraba como si cada jugada fuera definitiva. Estiraba las sílabas, modulaba el suspenso y remataba con una explosión que se volvía instantáneamente reconocible. Su voz acompañó durante años los partidos más importantes del fútbol argentino, desde torneos locales hasta Copas del Mundo.

Durante décadas, Araujo formó una dupla icónica con Enrique Macaya Márquez en el ciclo "Fútbol de Primera", combinación de relato y análisis que dominó las transmisiones del fútbol durante los años 90 y principios de los 2000. Luego se puso al frente de las transmisiones estatales de "Fútbol para todos", en la TV Pública.

Araujo falleció este 16 de marzo a los 78 años. Permanecía internado desde hacía varios días en el Hospital Italiano de Buenos Aires por una neumonía y otros problemas de salud derivados.

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