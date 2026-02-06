Qué impacto podría tener en la economía de Mendoza el acuerdo de Argentina con Estados Unidos

Marios Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, comentó que, desde la tarde de ayer, está manteniendo diversos contactos y recibiendo consultas, pero que la información disponible hasta ahora es la publicada en los medios. “Estamos esperando conocer la letra chica”, señaló.
Mencionó, entre los aspectos más relevantes, la ampliación del cupo para la exportación de carnes argentinas a Estados Unidos, aunque aclaró que esto tiene una reciprocidad de Argentina con ellos. Sumó que todavía no se quita el arancel al aluminio argentino, pero que se está negociando, y que hay varios compromisos de Argentina que se deben cumplir para poder avanzar.
Qué productos de Mendoza podrían beneficiarse
El presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Martín Clement, mencionó que sólo ha podido hacer una lectura preliminar del documento y que uno de los productos que incluye es el vino y que, como otros de origen agrícola, se maneja con cuotas o cupos.
Resaltó que no se trata de una liberación inmediata de aranceles, sino que, en muchos casos, se va modificando la cuota cada año. Y cuando los importadores estadounidenses alcancen ese cupo, el resto de los productos pagará el arancel actual.
Pero evaluó que el impacto en la industria vitivinícola será marginal, ya que esa cuota es de 80 mil litros; lo que representa una parte ínfima de lo que hoy se exporta a Estados Unidos (principal destino en el exterior de los vinos mendocinos). También evaluó que podría haber un cierto beneficio para Simplot, la fábrica de papas congeladas, que está entre los primeros productos agrícolas de exportación desde Mendoza, después del vino y el ajo.
Clement añadió que, en el mediano a largo plazo, la inclusión en el acuerdo de los minerales críticos puede ser beneficiosa para la provincia, porque podría favorecer inversiones estadounidenses en proyectos de cobre. Y lo mismo podría suceder con el uranio.
En cuanto a si existe preocupación sobre el ingreso de productos de Estados Unidos a Argentina, manifestó que cree que el comercio enriquece a las dos partes, aunque puede suceder que, cuando las operaciones se incrementen, se hagan más visibles ciertos problemas de base de la economía, como el sistema tributario y la legislación laboral vigente, con su impacto en la competitividad.
Finalmente, Clement señaló que es importante el capítulo de facilitación del comercio internacional, con la agilización de la importación y exportación, ya que esto permitirá ingresar a Estados Unidos con menos trabas. También se menciona, precisó, que el Estado argentino se compromete a ampliar el régimen de courier. Indicó que, si bien por separado parecen mínimas, en conjunto pueden tener un impacto favorable.
Qué impacto podría tener en la industria
El presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli, coincidió en que la firma es muy reciente para poder evaluar el efecto en la economía local, pero consideró positivo el aumento del cupo para el ingreso de vinos sin arancel. Destacó que todo lo que sea apertura de mercados es bienvenido y que Estados Unidos es el principal destino de exportación de los vinos mendocinos, además de que el 40% de los que se consumen en el país del Norte son importados.
Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) realizaron un análisis del impacto que el acuerdo podría tener en la competitividad agroindustrial, el acceso a la tecnología y la protección de la propiedad intelectual. “El tratado busca eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, modernizar los sistemas de registro y alinear las regulaciones técnicas entre ambos países”, destacaron.
Entre los puntos más relevantes mencionados en el documento se establece una cuota de 80 mil toneladas anuales adicionales de carne vacuna argentina que ingresará a Estados Unidos libre de aranceles a partir de 2026 (lleva el total a 100 mil).
Argentina permitirá el ingreso de cuotas de ciertos productos estadounidenses sin pagar arancel. Entre otros, almendras (870 toneladas), pistachos (80 toneladas), fructosa, vino de uva (80.000 litros), papas fritas congeladas (690 toneladas), golosinas (1.370 toneladas), pastas untables de cacao y avellanas (1.370 toneladas) y preparaciones de chocolate.
El Estado argentino exceptuará al equipo agrícola, de construcción y de minería de la prohibición de importar bienes usados, facilitando el acceso a tecnología de origen estadounidense.
Se permitirá a las empresas de Estados Unidos utilizar estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad, eliminando ensayos duplicados en Argentina.
Para asegurar el acceso a mercados internacionales, Argentina ejecutará un plan de seis meses para erradicar el trabajo infantil en producciones críticas: algodón, ajo, uvas, aceitunas, fresas, tabaco, tomates y yerba mate.