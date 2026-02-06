Mendoza se ubicó como el segundo distrito con mejor gestión habitacional del país, según un informe

Según el Informe 2025 de Tejido Urbano , Mendoza ocupa el segundo lugar en el ranking de desempeño de gestión habitacional , superada únicamente por la Provincia de Buenos Aires. El documento destaca que el éxito mendocino radica en una combinación de actualización normativa, ahorro previo y una fuerte articulación con los municipios.

JAC desembarca en Mendoza: el gigante asiático que busca redefinir la movilidad en Cuyo

Mendoza, entre las tres provincias con mayor aumento de presos en cárceles federales durante 2025

En términos agregados, el ranking da cuenta de que el año pasado se entregaron 12.768 viviendas, hubo 15.576 soluciones habitacionales y 31.041 escrituras , confirmando que, en el contexto actual, la política habitacional en Argentina se sostiene a partir de estrategias provinciales diferenciadas.

Durante el año 2025, Mendoza ejecutó un total de 2.129 soluciones habitacionales con 1.560 viviendas nuevas entregadas , concentrando la inversión principalmente en los departamentos de Godoy Cruz, San Martín y Guaymallén .

Vivienda: Mendoza se consolida como el segundo distrito con mejor gestión habitacional del país.

El informe identifica tres pilares que explican el liderazgo de Mendoza:

La implementación de la Ley 9632 permitió actualizar el marco de regularización dominial, habilitando la escrituración de 76 barrios del IPV que arrastraban deudas administrativas.

Además, la provincia consolidó un modelo de "financiamiento mixto y ahorro previo", que permitió mantener una alta frecuencia de inauguraciones pese al contexto económico nacional. Finalmente, el documento destaca que el trabajo conjunto con los municipios agilizó la detección de demanda y la ejecución de obras.

Por ley, las deudas con el IPV se podrán cancelar con descuentos de hasta el 50% Vivienda: Mendoza se ubicó como el segundo distrito con mejor gestión habitacional del país.

Financiamiento: más allá del FONAVI

Otro dato del informe revela cómo Mendoza optimiza sus recursos. A nivel nacional, las provincias recibieron fondos del FONAVI por $552.131,6 millones, equivalentes a la construcción teórica de 11.224 viviendas; sin embargo, se entregaron más de 12.400.

Mendoza es parte del grupo de provincias que produce más de lo que el fondo nacional permite. Mientras que los recursos FONAVI asignados a la provincia alcanzaban para financiar 454 viviendas, Mendoza entregó 1.317. Esta diferencia (de 863) se cubrió mediante esquemas provinciales robustos de recupero de cartera, fideicomisos y partidas presupuestarias propias, demostrando que el fondo nacional funciona aquí como un complemento y no como la única fuente de ingresos.

Vivienda: Mendoza se consolida como el segundo distrito con mejor gestión habitacional del país Comparación de viviendas hipotéticas por fondos del FONAVI y viviendas entregadas en 2025. Tejido Urbano

El mercado hipotecario en la provincia

Mendoza también integra el "segundo escalón" de las provincias con mercados inmobiliarios más activos. En el último año, se registraron 1.909 altas hipotecarias, una cifra que sitúa a la provincia junto a polos como Córdoba (4.075) y Santa Fe (2.921).

En la cúspide se ubican la Provincia de Buenos Aires (14.028 altas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12.575), que concentran una porción sustancial del total nacional.

Este dinamismo se explica por el rol del Banco Nación, que otorgó 14.406 créditos a nivel país, y por la oferta de la banca privada, que encuentra en Mendoza un sistema financiero activo y políticas de suelo claras que incentivan el crédito.