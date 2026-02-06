JAC desembarca en Mendoza: el gigante asiático que busca redefinir la movilidad en Cuyo

El mapa automotriz de la región de Cuyo suma un nuevo e importante jugador. En un evento exclusivo para la prensa, JAC Motors formalizó su desembarco en Mendoza de la mano de Grupo Lorenzo . Esta alianza no solo representa la llegada de una nueva marca, sino la consolidación de una tendencia que viene transformando el mercado local: la madurez de la industria automotriz china, que hoy compite de igual a igual en términos de seguridad, diseño y eficiencia.

JAC, con más de 50 años de experiencia internacional, no es un actor menor en el escenario global. Su llegada a la provincia se produce bajo el paraguas de uno de los conglomerados con mayor respaldo de la región. Juan Manuel Sales, gerente de JAC Lorenzo, explicó la magnitud del proyecto a Los Andes que participó del evento: “La llegada de JAC es un enorme desafío para nosotros y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Estamos hablando de una marca con más de 50 años de trayectoria internacional que confió en Grupo Lorenzo para representarla en toda la región de Cuyo” .

Sales enfatizó que la elección de JAC no fue casual, sino fruto de un conocimiento profundo del mercado asiático: “Hace ya siete años que trabajamos con marcas chinas y conocemos muy bien tanto el proceso de venta como el de la postventa, que es un aspecto clave para el cliente mendocino. Son vehículos que ofrecen una relación precio-calidad muy competitiva y prestaciones realmente altas que sorprenden a quienes se suben por primera vez” .

La propuesta de JAC en Mendoza es una de las más diversas del mercado actual. Desde el JS2 , un SUV que busca posicionarse como la opción más accesible del segmento con un precio inicial de 19.900 dólares, hasta el JS8 , un vehículo familiar de siete plazas diseñado para viajes largos con el máximo confort.

Sin embargo, el punto de inflexión lo marca la movilidad sustentable. La firma ya comercializa el JS6 , un SUV híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de 120 kilómetros, ideal para el uso diario sin consumo de combustible. A este se suma el EV30X , una apuesta 100% eléctrica con 400 kilómetros de autonomía.

“Estamos convencidos de que el futuro es eléctrico, pero el presente requiere una transición inteligente”, comentaron desde la marca durante la presentación. La posibilidad de cargar el vehículo en el hogar en apenas ocho horas elimina una de las principales barreras de entrada para los usuarios de autos eléctricos.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 16.13.18 (2) Son vehículos que ofrecen una relación precio-calidad muy competitiva y prestaciones realmente altas

El servicio postventa: el eje de la confianza

Históricamente, el ingreso de nuevas marcas genera interrogantes sobre el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos. Para desmitificar estos temores, el Grupo Lorenzo ha integrado a JAC en su estructura de servicios de alta complejidad.

Sebastián Muñoz, jefe de postventa de JAC Lorenzo, fue contundente respecto al respaldo que recibirán los propietarios: “El servicio oficial de JAC funcionará en nuestro mismo Strip Center de Guaymallén, donde ya tenemos una operación aceitada. Grupo Lorenzo ya trabaja con postventa oficial de marcas chinas y cuenta con la estructura necesaria para brindar un servicio óptimo, no solo para JAC sino para todas las marcas que representamos”.

Ante nuestra consulta, Muñoz destacó que la clave del éxito en la región es el acompañamiento permanente: “Contamos con técnicos capacitados bajo los estándares internacionales de la marca y un stock de repuestos garantizado, lo que nos permite asegurar que el vehículo esté siempre en la calle. Nuestra prioridad es que el cliente sienta el mismo respaldo que tiene con cualquier marca tradicional”.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 16.13.18 (1) El servicio oficial de JAC funcionará en el Strip Center de Guaymallén.

El respaldo de Grupo Lorenzo

Con más de 25 años de trayectoria y un equipo de más de 520 colaboradores, el Grupo Lorenzo reafirma su liderazgo en Cuyo. Su portafolio actual incluye marcas de la talla de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep y RAM, a las que ahora se suma JAC para complementar la oferta en el sector de SUVs, pick-ups y vehículos de carga como el X200.

La comercialización ya comenzó a través de los puntos de venta de Autoferia en Mendoza, San Luis y San Juan, sirviendo como antesala a la inauguración de un local exclusivo que promete ser un centro de referencia tecnológica en Guaymallén.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 16.13.18 (3) Su estrategia combina una agresiva oferta de SUVs y pick-ups con una avanzada 100% eléctrica.

En un contexto económico donde la eficiencia operativa y el costo de mantenimiento son vitales, JAC desembarca en Mendoza con la promesa de sacudir el tablero, ofreciendo no solo vehículos, sino una solución integral de movilidad respaldada por la experiencia local.