Grupo Lorenzo, el concesionario oficial de BAIC, la marca china más fuerte del país

La marca china automotriz que lidera las ventas en Argentina llegó a Mendoza , con una tentadora propuesta que ofrece el Grupo Lorenzo, su concesionario oficial (Avenida San Martín sur 69, Godoy Cruz). De la presentación de la nueva apuesta participaron unos 300 invitados, entre empresarios, directivos locales y de Buenos Aires, personalidades de la industria del país, e invitados especiales.

El encuentro fue una verdadera fiesta con puestas en escena, drones que circulaban por el salón donde se exhibieron las flamantes camionetas y autos chinos , y enormes pantallas donde se proyectaron videos que mostraban las bondades de los vehículos.

El local, por su amplitud, su toque moderno, excelente diseño y enormes ventanales, contribuyó a mostrar los nuevos productos. Todo sumado a la atención personalizada que brindan a los clientes, la financiación y servicios de post venta, lo que forma un combo atractivo a la hora de la comercialización.

Lujo, tecnología, confort y diseño son parte de los puntos fuertes de los modelos de la marca, destacándose los SUV BJ30, X35, X55, X55 II y X55 Plus, que hoy son un éxito de ventas por su competitiva relación precio–producto.

Todos los vehículos de la marca cuentan con 7 años o 100.000 kilómetros de garantía, una propuesta diferencial en el mercado automotor argentino.

La sede de Grupo Lorenzzo, Lavalle y San Matín Sur, Sede del Grupo Lorenzo, en San Martín Sur y Lavalle, de Godoy Cruz

Un logro para Mendoza

Gerardo Lorenzo, director de Grupo Lorenzo, destacó la presentación oficial de la marca como un logro muy importante para Mendoza. “Es una de las primeras marcas chinas que desembarcó en el país. Desde hace dos años que a la marca la exhibimos en San Luis, y esta noche se hace la

coronación en nuestro concesionario en Mendoza. Lo importante es que BAIC se ha posicionado muy bien en Argentina, con un importador establecido, especialistas que controlan las operaciones comerciales y la posventa de manera muy eficiente”, indicó.

Añadió que con la apertura del mercado en Argentina “aparecen estas oportunidades y el público está muy receptivo. El cambio es abismal en prestaciones, y en la buena relación precio y calidad. Por eso, BAIC es la marca china más vendida en Argentina y esa tendencia se replica en Cuyo”.

Gerardo Lorenzo director grupo lorenzo Gerardo Lorenzo, director del Grupo Lorenzo

Añadió que hoy es la marca más fuerte del país, porque lleva varios años recorriendo la Argentina y eso les hace pensar en un éxito asegurado.

El referente de la concesionaria de Mendoza señaló que los precios arrancan desde los US$ 25 mil en vehículos SUV con motorización turbo, alto nivel tecnológico y avanzados sistemas de seguridad.

En cuanto a la situación del Grupo Lorenzo, el empresario comentó que 2025 arrancó fuerte en ventas, y luego, en los meses previos a las elecciones, las tasas dejaron de ser competitivas, y eso frenó un poco el mercado. “Ahora estamos en una fuerte recuperación. El año cierra muy bien, con un 50% más de ventas en relación a 2024”, celebró.

Gerardo Lorenzo, Juan Manuel Sales, Ezequiel Lorenzo, Leonardo Bech 2 Gerardo Lorenzo, Juan Manuel Sales, Ezequiel Lorenzo, Leonardo Bech

Elogios para empresarios mendocinos

Leonardo Bech, gerente comercial de Red BAIC Argentina, se mostró orgulloso de que la marca sea parte del Grupo Lorenzo, con quienes vienen trabajando dese hace mucho tiempo. “En San Luis tienen la representación hace unos años y ahora decidimos dar un paso más en Mendoza”, dijo.

El directivo destacó como un verdadero logro contar con 43 representaciones en todo el país y adelantó que en pocos días sumaron dos más, una en Salta y la otra en Jujuy.

Recordando los inicios de la exitosa marca china, Bech contó que en 2018 BAIC llegó a la Argentina con modelos más chicos y luego fue renovando su oferta.

“En 2023 hubo un hito muy importante, con una enorme incorporación de nuevos vehículos a nivel mundial y en Argentina. Hoy tenemos nueve modelos, tanto en vehículos de combustión, híbridos y eléctricos; la gama más completa del mercado”, afirmó y destacó que el liderazgo del SUV BJ30, actualmente el más vendido de su segmento.

Ezequiel y Gerardo Lorenzo, del Grupo Lorenzo Ezequiel y Gerardo Lorenzo, del Grupo Lorenzo

Acerca de la empresa que representa, explicó que BAIC es una “corporación del Estado chino enorme, y se encuentra entre los cinco grupos más grandes del país asiático. Produce vehículos militares, equipamiento militar, helicópteros submarinos y nosotros representamos otra unidad de negocios que son los vehículos de pasajeros y comerciales”.

Por su parte, Juan Manuel Sales, gerente de Ventas de BAIC by Lorenzo dijo que, en Mendoza, la marca ofrecerá un amplio portafolio compuesto por los modelos X35, X55 II, X55 Plus, U5, EU5, BJ30 y BJ40.

“Es un orgullo representar a la marca china más vendida del país. Ofrecemos una amplia variedad, desde coches a combustión, híbridos y 100% eléctricos. Es una marca que ofrece 7 años de garantía, un nivel de tecnología, confort y un respaldo que ha cautivado a Argentina y Mendoza. Los precios arrancan desde los 25. 700 dólares hasta 60 mil dólares en alta gama”, señaló Sales.

0I5A5114

Avanzada tecnología en prestaciones

BAIC Motors se destaca por la calidad y la tecnología de avanzada de sus modelos. De hecho, es el socio estratégico de Mercedes-Benz y fabrica en China los modelos Clase E de chasis largo, Clase C, el nuevo Clase A y los SUV Mercedes-Benz GLC y GLA.

Además, es líder mundial en ventas de vehículos totalmente eléctricos. En China, el mercado más grande del mundo de autos eléctricos, BAIC fue líder absoluto de ventas en 2017, con un total de 91.237 vehículos comercializados.

Una empresa con 17 sucursales

Grupo Lorenzo, que incluye BAIC by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región.

Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, Ram, Voge y Autoferia así como Motoki, especializadas en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.