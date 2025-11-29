Noche de gala y reconocimiento: AEM premió a los mejores ejecutivos y empresas de Mendoza

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM ) realizó anoche la vigésima edición de su tradicional Premiación Empresarial . El Hotel Hilton se vistió de gala para recibir a la plana mayor del empresariado, autoridades provinciales y referentes de cámaras sectoriales, en un evento que se consolida como el hito más relevante en la agenda económica de la provincia.

Gerardo Lorenzo , director del Grupo Lorenzo, fue elegido como el Ejecutivo del Año , un reconocimiento a su trayectoria y al dinamismo de sus empresas en el sector comercial y como motor de empleo. En total, 17 empresas y ejecutivos fueron distinguidos por su desempeño sobresaliente, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible de Mendoza.

La presencia del gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado marcó el tono institucional del encuentro, reafirmando el apoyo del Estado al sector productivo.

Jorge Mosso , presidente de la AEM, dio inicio a la jornada destacando la solidez institucional de los premios , garantizada por un sistema de postulación abierta y la auditoría permanente de PwC, lo que asegura la transparencia del proceso. Mosso también hizo un balance positivo del año de la entidad, mencionando la intensa agenda que incluyó conferencias, encuentros de vinculación empresarial, programas de mentoring y, de manera notable, la apertura de la nueva sede en San Rafael , un paso clave para federalizar la participación de la AEM en la provincia.

A continuación, el gobernador Cornejo tomó la palabra, centrando su mensaje en la necesidad de sostener un marco estable que incentive la inversión privada y fortalezca la competitividad. El mandatario señaló que, tras una década de esfuerzos concentrados en recuperar capacidades básicas del Estado y reordenar servicios esenciales, Mendoza ha logrado sanear sus cuentas, profesionalizar su administración y recuperar capacidad de inversión .

“Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo: cultura empresaria, capital humano, oportunidades, reglas claras, paz social y un Estado ordenado y austero”, sentenció el Gobernador, subrayando la confianza en el futuro provincial.

Cornejo enfatizó que la política tributaria de los últimos años ha tenido un impacto directo en el sector productivo, reduciendo la presión impositiva con la baja de la alícuota promedio de ingresos brutos, lo que representa un alivio acumulado de mil millones de dólares para las empresas locales. Además, destacó el plan progresivo para llevar la alícuota general del impuesto de sellos a cero en 2030, y recalcó que “En Mendoza, el Estado debe ser un vector inteligente que estimule la iniciativa privada sin obstaculizarla.”

Finalmente, Cornejo detalló el crecimiento de la inversión pública, que alcanzará en 2026 el nivel más alto en dos décadas, destinando recursos a obras viales, energéticas, de acueductos e infraestructura crítica. El objetivo, remarcó, es acompañar la diversificación productiva, citando los avances en minería moderna, turismo, economía del conocimiento, agroindustria, energías renovables e hidrocarburos.

Lista completa de ganadores de AEM

La Premiación Empresarial de la AEM se caracterizó por una destacada diversidad, reconociendo tanto a líderes de grandes corporaciones como a innovadores en el segmento PYME y boutique.

El galardón de Ejecutivo Pyme del Año 2025 recayó en Valentina Monteverdi, señalando la importancia del sector de pequeñas y medianas empresas en la matriz económica.

En el ámbito de la sostenibilidad, el premio a la Empresa Sustentable fue para Grupo LTN, destacando el compromiso con prácticas responsables. La innovación en el sector vitivinícola fue reconocida en la categoría Empresa Vitivinícola Boutique, otorgada a Bodega Penedo Borges.

El sector de la construcción y desarrollo inmobiliario tuvo un empate en la categoría Desarrolladores Inmobiliarios, con un doble reconocimiento a Grupo Kristich y Brandi Developers, evidenciando el dinamismo en la inversión en ladrillos.

Ganadores de la noche

Ejecutivo del año

Gerardo Lorenzo

Ejecutivo Pyme del año 2025

Valentina Monteverdi

Empresa sustentable

Grupo LTN

Empresa del sector de seguros

Sancor Seguros

Empresa de servicios financieros

Banco Galicia

Empresa del sector comercial

Grupo Lorenzo

Hotelería Boutique

Lares de Chacras

Empresa vitivinícola Boutique

Bodega Penedo Borges

Empresa del sector logístico

Empresas Tahan

Empresa de la industria del conocimiento y/o base tecnológica

Yam Capital Humano

Desarrollos comerciales

Sobremonte Market

Desarrolladores inmobiliarios (empate)

Grupo Kristich

Brandi Developers

Empresa del sector energía, petróleo y minería

YPF

Empresa creadora de nuevos empleos

Grupo Lorenzo

Experiencia turística y/o cultural

Espacio Arizu de Godoy Cruz

Empresa del sector agroindustrial

Yancanelo San Rafael

Empresas del sector gastronómico