24 de noviembre de 2025 - 11:07

La noche de los líderes: AEM anunció a los finalistas que escribirán la historia empresarial 2025

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) dio a conocer las 17 ternas de su premiación empresarial, un reconocimiento con décadas de trayectoria.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cuenta regresiva ha comenzado. El próximo 28 de noviembre, el Hotel Hilton Mendoza se vestirá de gala para recibir la edición 2025 de la Premiación Empresarial AEM, el evento más importante que la Asociación de Ejecutivos de Mendoza realiza para poner en valor la labor y la trayectoria de quienes impulsan el desarrollo de la provincia.

AEM presentó las 17 ternas de empresas y ejecutivos que competirán por el prestigioso galardón, que reconoce el espíritu innovador y la excelencia en la gestión.

Un legado que celebra la trayectoria de Mendoza

La Premiación Empresarial de la AEM no es un evento nuevo, sino una institución consolidada que forma parte de la historia económica de Mendoza. Estos premios nacieron hace décadas con el objetivo de distinguir públicamente a los líderes que, con su visión y esfuerzo, marcan la hoja de ruta del crecimiento regional. A lo largo de los años, han servido como un termómetro del pulso productivo de la provincia, adaptando sus categorías para reflejar las transformaciones de la matriz económica: desde el predominio agroindustrial histórico hasta el auge actual de la tecnología, los servicios financieros y la industria del conocimiento.

La rigurosidad siempre ha sido un pilar central, por ello, al igual que todos los años, el proceso de votación final se realiza previamente a la fiesta y es auditado por la reconocida empresa PwC, garantizando la transparencia de cada elección.

Los protagonistas de la edición 2025 de AEM

Este año, la competencia se presenta feroz y variada, abarcando sectores clave que van desde la sustentabilidad hasta el desarrollo inmobiliario.

Categoría Clave

Nominados Destacados

Ejecutivo del Año

Flavio Kristich, Gerardo Lorenzo, Alejandra Gil Posleman

Empresa Sustentable

LTN Friolatina, Finca Doña Paula, Eco de los Andes

Empresa de Servicios Financieros

Banco Comafi, Banco Santander, Banco de Galicia

Empresa de la Industria del Conocimiento

Yam Capital Humano, Avatar Medtech, Possumus

Empresa Generadora de Nuevos Empleos

Grupo Broda, Grupo Lorenzo, Saigro

Empresa Vitivinícola Boutique

Bira Wines, Altos Las Hormigas, Finca La Escarcha, Bodega Penedo Borges

Además de los premios en estas 17 categorías, la noche reservará un momento emotivo para la entrega de un Premio a la Trayectoria, reconociendo la vida de un referente que ha dejado una huella indeleble en la economía mendocina.

La gala de la AEM se consolida, una vez más, como la cita ineludible para celebrar la productividad, el liderazgo y el compromiso con el futuro de Mendoza.

Para más información, visite www.aemendoza.org.

