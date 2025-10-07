Inscribite al foro de la AEM en Mendoza: Salvador Di Stefano analiza Milei y la dolarización

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) organiza el foro “El Plan Milei 2025. Dolarización y Financiamiento” , que se realizará el viernes 17 de octubre en el Hotel Hilton de Mendoza.

El encuentro reunirá a empresarios , ejecutivos locales y funcionarios del Gobierno provincial para analizar el impacto económico de las medidas impulsadas por Javier Milei.

Entre los disertantes principales estará Salvador Di Stefano , reconocido analista y consultor económico, quien ofrecerá su visión sobre los efectos de la dolarización en Argentina y las estrategias de financiamiento del país. La inscripción al evento se puede realizar de manera online a través de este enlace.

El foro de la AEM se abrirá con un panel sobre “Impuestos y Negocios en Argentina” , integrado por el Ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu , y empresarios locales, quienes analizarán el impacto de la carga impositiva en la actividad productiva.

El eje central del encuentro será la conferencia de Salvador Di Stefano , titulada “El Plan de Milei 2025. Dolarización y Financiamiento” . Según el programa, Di Stefano detallará cómo la propuesta de dolarización busca estabilizar la economía y modificar el esquema de financiamiento estatal.

El analista abordará los posibles efectos sobre empresas, inversores y la macroeconomía del país, enfatizando los riesgos y beneficios de aplicar este modelo en Argentina.

Salvador Di Stefano: análisis estratégico para empresarios y funcionarios

Con más de treinta años de experiencia, Salvador Di Stefano se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el análisis económico argentino y regional. Dirige su propia consultora, brinda asesoramiento a pymes y empresas, y es habitual conferencista en eventos de todo el país.

En su exposición para la AEM, Di Stefano combinará datos económicos, proyecciones de mercado y recomendaciones estratégicas para los sectores productivos. Su análisis permitirá a empresarios y funcionarios mendocinos comprender las implicancias concretas de la dolarización y evaluar cómo las políticas de Milei pueden afectar la inversión, la inflación y el financiamiento público.