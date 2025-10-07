Inscribite al foro de la AEM en Mendoza: Salvador Di Stefano analiza Milei y la dolarización

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) organiza el foro “El Plan Milei 2025. Dolarización y Financiamiento”, que se realizará el viernes 17 de octubre en el Hotel Hilton de Mendoza.
Salvador Di Stefano llega a Mendoza para disertar sobre el Plan Milei 2025, dolarización y financiamiento. Inscripciones abiertas en la AEM.
La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) organiza el foro “El Plan Milei 2025. Dolarización y Financiamiento”, que se realizará el viernes 17 de octubre en el Hotel Hilton de Mendoza.
El encuentro reunirá a empresarios, ejecutivos locales y funcionarios del Gobierno provincial para analizar el impacto económico de las medidas impulsadas por Javier Milei.
Entre los disertantes principales estará Salvador Di Stefano, reconocido analista y consultor económico, quien ofrecerá su visión sobre los efectos de la dolarización en Argentina y las estrategias de financiamiento del país. La inscripción al evento se puede realizar de manera online a través de este enlace.
El foro de la AEM se abrirá con un panel sobre “Impuestos y Negocios en Argentina”, integrado por el Ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y empresarios locales, quienes analizarán el impacto de la carga impositiva en la actividad productiva.
El eje central del encuentro será la conferencia de Salvador Di Stefano, titulada “El Plan de Milei 2025. Dolarización y Financiamiento”. Según el programa, Di Stefano detallará cómo la propuesta de dolarización busca estabilizar la economía y modificar el esquema de financiamiento estatal.
El analista abordará los posibles efectos sobre empresas, inversores y la macroeconomía del país, enfatizando los riesgos y beneficios de aplicar este modelo en Argentina.
Con más de treinta años de experiencia, Salvador Di Stefano se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el análisis económico argentino y regional. Dirige su propia consultora, brinda asesoramiento a pymes y empresas, y es habitual conferencista en eventos de todo el país.
En su exposición para la AEM, Di Stefano combinará datos económicos, proyecciones de mercado y recomendaciones estratégicas para los sectores productivos. Su análisis permitirá a empresarios y funcionarios mendocinos comprender las implicancias concretas de la dolarización y evaluar cómo las políticas de Milei pueden afectar la inversión, la inflación y el financiamiento público.