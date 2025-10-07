CyberMonday 2025 en Chile: vuelos a Miami ida y vuelta por 349 dólares

El CyberMonday 2025 comenzó este lunes 6 de octubre en Chile y se extenderá hasta el miércoles 8 , con tres días de grandes descuentos en tecnología, indumentaria, turismo y electrodomésticos.

Madre, padre e hija se pararon en la ruta a ayudar en un accidente, los atropelló un borracho y murieron

Entre las ofertas más destacadas aparecen los vuelos a Miami por 349 dólares ida y vuelta , una oportunidad muy buscada por los argentinos que planean sus vacaciones del próximo año.

Dentro del rubro turístico, Turismo City Chile se posiciona entre las plataformas más consultadas por los usuarios gracias a sus promociones exclusivas. En esta oportunidad, tiene vuelos a Miami ida y vuelta económicos.

Durante el CyberMonday 2025 , la agencia Turismo City Chile lanzó una promoción con vuelos a Miami desde 349 dólares ida y vuelta , todos operados por Avianca . Los pasajes parten desde Santiago de Chile , un punto accesible para quienes viven en la región de Cuyo , por la cercanía con el paso internacional.

Los argentinos pueden aprovechar el CyberMonday Chile 2025 para volar a Miami desde Santiago a precios únicos.

Los precios promocionales aplican para viajes en los meses de octubre y noviembre de 2025 , y febrero, marzo, abril y mayo de 2026 .

Un ejemplo de itinerario incluye salida desde Santiago el 3 de marzo de 2026, a las 7:25, con llegada a Miami a las 17:05 (una escala, total de 11 horas y 40 minutos). El regreso está previsto para el 11 de marzo de 2026, partiendo a las 17:35 y arribando a Santiago a las 5:30 del día siguiente.

Vuelo a Miami Turismo City Chile ofrece pasajes a Miami desde 349 dólares ida y vuelta, con vuelos operados por Avianca.

La tarifa corresponde a la categoría Basic, que incluye solo un bolso personal. Quienes deseen agregar equipaje de bodega pueden hacerlo con un costo adicional.

Requisitos para viajar a Estados Unidos y la mejor época para visitar Miami

Para ingresar a Estados Unidos con pasaporte argentino, es necesario contar con una visa estadounidense vigente y tiene una duración de 10 años. En cambio, quienes viajen con pasaporte europeo no necesitan visa, sino la autorización ESTA, que cuesta 21 dólares, se tramita en línea y tiene una validez de dos años.

Miami (1) Desde Santiago de Chile se pueden conseguir vuelos a Miami por menos de 350 dólares durante el CyberMonday.

En cuanto a la planificación del viaje, la temporada alta en Miami se extiende de noviembre a marzo, cuando el clima es templado y la ciudad recibe más turistas. Es la época ideal para disfrutar del calor moderado, las playas y las compras, especialmente durante el Black Friday.

La temporada media, que abarca mayo, octubre, noviembre y diciembre, ofrece buen clima y precios intermedios, mientras que la temporada baja, de junio a septiembre, presenta tarifas más económicas en alojamiento y gastronomía, aunque con temperaturas elevadas.