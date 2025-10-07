7 de octubre de 2025 - 14:47

Madre, padre e hija se pararon en la ruta a ayudar en un accidente, los atropelló un borracho y murieron

Una familia que volvía de festejar el cumpleaños de su otra hija fueron atropellados por un conductor ebrio cuando ayudaban a otro en la autopista Troncal Sur, en Valparaíso.

Por Redacción Mundo

Un terrible accidente en Valparaíso, Chile dejó cuatro personas muertas, entre ellas un padre, una madre y su hija, que habían bajado de su vehículo para auxiliar a otro auto accidentado. Las víctimas fueron embestidas por un conductor alcoholizado.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la autopista Troncal Sur, a la altura de la comuna de Villa Alemana. La familia regresaba a su casa tras celebrar el cumpleaños número 34 de su hija.

La familia murió al instante.

En el trayecto, se detuvieron en la oscuridad para ayudar a un vehículo que había perdido el control y se encontraba orillado en el segundo carril.

Las víctimas murieron de forma instantánea

En ese momento, una ambulancia también se detuvo para prestar asistencia. Sin embargo, la escena terminó en tragedia cuando una camioneta Ford Ranger roja, conducida por un hombre en estado de ebriedad, impactó violentamente contra todos los presentes, provocando la muerte instantánea de cuatro personas.

El fiscal Carlos Fuentes, a cargo de la investigación, explicó los detalles del siniestro: "Se baja gente de otros vehículos, momento en el cual conductor de una camioneta Ford Ranger de color rojo colisionó primeramente a la ambulancia, al costado del acero izquierdo, y posteriormente embiste al vehículo menor".

Los equipos de emergencia nada pudieron hacer para salvar la vida de las víctimas, todas pertenecientes a una misma familia que volvían de celebrar un cumpleaños.

El conductor fue detenido y enfrenta cargos por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, un delito penado entre 3 años y un día y hasta 10 años de prisión.

