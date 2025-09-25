Temor de argentinos en Chile: las alertas que dio la Embajada por celulares, ropa y estacionamiento

Por el inicio del Mundial Sub-20 en Chile , la Embajada argentina en el país trasandino emitió un comunicado con una serie de pautas de seguridad y prevención para los simpatizantes que acompañen a la Selección juvenil.

Entre los puntos principales, se remarcó la ya conocida prohibición de ingresar a Chile con armas, municiones, explosivos, sustancias químicas o drogas, advirtiendo que esas conductas tienen consecuencias penales severas.

También se sugirió extremar el cuidado de objetos personales como celulares y documentación , tanto en la vía pública como en los malls , y estacionar los vehículos con patente argentina únicamente en recintos privados y cerrados, evitando dejar pertenencias a la vista.

Para ingresar a los estadios, se recordó que será obligatorio presentar la entrada junto con el DNI o pasaporte asociado.

Cruzaron más de 58.000 turistas a Chile: Qué necesitás si viajás con niños o mascotas. Foto: X @UPFronterizos Los Libertadores - Foto: X @UPFronterizos

Además, se aconsejó no vestir indumentaria de clubes argentinos por motivos de seguridad y se reiteró que está prohibido ingresar alimentos frescos de origen animal o vegetal al país.

La Embajada recomendó contratar un seguro médico antes de viajar y, en caso de sufrir una pinchadura en ruta, no aceptar ayuda de desconocidos. Casos de inseguridad que sufrieron los argentinos también han sido comunes en Chile.

También, las autoridades diplomáticas difundieron un listado de teléfonos útiles para emergencias, que incluye los contactos consulares en Santiago, Valparaíso y Concepción, así como los números de Carabineros de Chile (133), Policía de Investigaciones (134) y el servicio médico de urgencia (131).

Argentinos en Viña del Mar, Chile. Argentinos en Viña del Mar, Chile. Gentileza Archivo | EMOL

Se viene el Mundial Sub-20 en Chile

El Mundial Sub-20 de Fútbol será entre el 27 de septiembre y 20 de octubre con sedes en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción. El primer partido será el sábado a las 17, entre Japón y Egipto por el grupo A. Luego, a las 20, será el debut de la Selección chilena frente a Nueva Zelanda.

Argentina jugará su primer duelo el domingo a las 20 versus Cuba, como parte del grupo D.