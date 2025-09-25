25 de septiembre de 2025 - 12:38

Temor de argentinos en Chile: las alertas que dio la Embajada por celulares, ropa y estacionamiento

Debido al Mundial Sub-20, las autoridades diplomáticas emitieron un comunicado con advertencias de seguridad para los turistas que crucen la cordillera.

Argentinos en Chile

Argentinos en Chile

Foto:

Gentileza / La Tercera
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Por el inicio del Mundial Sub-20 en Chile, la Embajada argentina en el país trasandino emitió un comunicado con una serie de pautas de seguridad y prevención para los simpatizantes que acompañen a la Selección juvenil.

Leé además

Un banderazo de la barra de la U de Chile terminó con incendio y cinco detenidos en La Serena.

Infierno en La Serena: banderazo de la U de Chile terminó en un incendio con cinco detenidos

Por Redacción Mundo
pampita reacciono al enterarse que el robo de su casa fue realizado por una banda de chile

Pampita reaccionó al enterarse que el robo de su casa fue realizado por una banda de Chile

Por Redacción Espectáculos

También se sugirió extremar el cuidado de objetos personales como celulares y documentación, tanto en la vía pública como en los malls, y estacionar los vehículos con patente argentina únicamente en recintos privados y cerrados, evitando dejar pertenencias a la vista.

Para ingresar a los estadios, se recordó que será obligatorio presentar la entrada junto con el DNI o pasaporte asociado.

Cruzaron más de 58.000 turistas a Chile: Qué necesitás si viajás con niños o mascotas. Foto: X @UPFronterizos
Los Libertadores - Foto: X @UPFronterizos

Los Libertadores - Foto: X @UPFronterizos

Además, se aconsejó no vestir indumentaria de clubes argentinos por motivos de seguridad y se reiteró que está prohibido ingresar alimentos frescos de origen animal o vegetal al país.

La Embajada recomendó contratar un seguro médico antes de viajar y, en caso de sufrir una pinchadura en ruta, no aceptar ayuda de desconocidos. Casos de inseguridad que sufrieron los argentinos también han sido comunes en Chile.

También, las autoridades diplomáticas difundieron un listado de teléfonos útiles para emergencias, que incluye los contactos consulares en Santiago, Valparaíso y Concepción, así como los números de Carabineros de Chile (133), Policía de Investigaciones (134) y el servicio médico de urgencia (131).

Argentinos en Viña del Mar, Chile.
Argentinos en Viña del Mar, Chile.

Argentinos en Viña del Mar, Chile.

Se viene el Mundial Sub-20 en Chile

El Mundial Sub-20 de Fútbol será entre el 27 de septiembre y 20 de octubre con sedes en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción. El primer partido será el sábado a las 17, entre Japón y Egipto por el grupo A. Luego, a las 20, será el debut de la Selección chilena frente a Nueva Zelanda.

Argentina jugará su primer duelo el domingo a las 20 versus Cuba, como parte del grupo D.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Neumáticos y sus precios en Chile y Argentina.

¿Cuánto cuestan ahora los neumáticos Pirelli P400 en Chile?

Por Cristian Ortega
Otra vez cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en Alta Montaña

Cierran el paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: desde cuándo será

Por Redacción Sociedad
Paso Cristo Redentor con demoras, filas y cortes intermitentes

Caos en el paso a Chile: se saturó Los Libertadores y hay cortes en Las Cuevas y Uspallata

Por Redacción Sociedad
El iPhone 17 en Chile: precios más bajos para argentinos que usan el tipo de cambio oficial.

Sorpresa por los precios en Chile: cuánto valen los nuevos iPhone 17 y cuándo se pueden comprar

Por Redacción Economía