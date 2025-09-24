¿Cuánto cuestan ahora los neumáticos Pirelli P400 en Chile?

El precio de un neumático Pirelli P400 (185/60 R15), de los más populares del mercado, varía según el comercio y la promoción, pero el rango que muestran tiendas online chilenas ronda hoy entre 95.300 y 107.000 pesos chilenos por unidad.

Por ejemplo, en el local Neumaspot publica la referencia con una oferta en torno a 95.310 pesos chilenos y otros vendedores especializados cerraban en torno a 106.990 pesos chilenos para neumáticos Pirelli .

Si tomamos un tipo de cambio de mercado aproximado de 1 US$ = 952,6 CLP (cotización referencial actual), esos precios se traducen a US$ 100–112 por unidad , o US$ 400 a 449 por un juego de 4 (sin incluir transporte, montaje ni impuestos fronterizos).

En Argentina , los listados online muestran una dispersión relevante por proveedor y por promociones vigentes. Dos referencias podrían ser, por ejemplo: un local muestra unidades alrededor de 112.190 pesos argentinos (pago contado) y publicaciones en MercadoLibre indican listados por unidad alrededor de 145.531 pesos.

Para convertir a dólares usamos una referencia de mercado para la cotización peso-dólar (un dólar a 1.367,5 pesos este miércoles). Con esa tasa, los valores argentinos equivalen a US$ 82 por unidad (si se toma el precio más bajo observado) y US$ 106 por unidad en el listado más alto; por cuatro cubiertas, US$ 328 a 426.

Esto muestra que, en términos de dólar “puro”, los precios en Argentina no siempre son más altos que en Chile: el resultado depende mucho del comercio y de la cotización del día.

¿Sigue conviniendo comprar en Chile?

En la práctica, la decisión no depende sólo del precio de lista por unidad convertido a dólares. Al evaluar traer cubiertas desde Chile conviene considerar:

IVA y precios finales en Chile: los precios mostrados por comercios chilenos normalmente incluyen IVA local; eso ya está en los CLP citados.

Costos logísticos y aduaneros: flete, peajes, montaje, y potenciales costos de importación o retenciones al regresar a Argentina (si se compran y traen en persona o por courier) suelen aumentar significativamente el costo total.

Riesgo cambiario e inflación en Argentina: por la alta volatilidad del peso, el precio local en pesos puede moverse rápidamente al alza o bajar si se ajusta por promociones; comparar con el dólar del día es crítico.

Garantía y postventa: comprar en el país suele garantizar montaje, garantía local y soporte; importar puede complicarlo.

Ya no conviene ir a Chile, al menos por los neumáticos Pirelli P400

En precio “puro” por unidad (convertido a US$) los listados chilenos consultados hoy dan unos 100 a 112 dólares, mientras que vendedores argentinos muestran rangos equivalentes a 82 a 106 dólares según la oferta y el cambio utilizado.

Es decir: no hay una ventaja automática y fija por comprar en Chile. La conveniencia real depende de la cotización del dólar el día de la operación, los descuentos locales, y los costos adicionales de traer las cubiertas al país.