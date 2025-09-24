24 de septiembre de 2025 - 15:00

El precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025: el SUV más elegido

El Toyota Corolla Cross sigue liderando ventas en Argentina. Con precios renovados, este auto mantiene su lugar entre los autos más buscados del mercado.

El precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025: el SUV más elegido
El precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025: el SUV más elegido

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Toyota Yaris Cross.

Atención: el Toyota Yaris Cross ya tiene fecha de lanzamiento en Argentina

Por Cristian Ortega
Precio actualizado: cuánto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

Precio actualizado: cuánto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

Por Ignacio Alvarado

Este auto se fabrica en Brasil y se importa a Argentina, donde se ganó un lugar protagónico dentro del segmento. Con motorizaciones nafteras 2.0 y una alternativa híbrida 1.8 eCVT, el Toyota Corolla Cross se convirtió en un modelo versátil y atractivo tanto para ciudad como para viajes largos.

image

La automotriz Toyota no solo logró consolidar a este SUV entre los más vendidos, sino que también lo posicionó en el top ten general del ranking de autos en Argentina. Su equilibrio entre precio, calidad y confiabilidad le permite ser una de las opciones más recomendadas.

Durante julio de 2025, el Corolla Cross acumuló más de 12.000 patentamientos, superando al Volkswagen Taos y reafirmando el dominio de Toyota dentro de la competencia de los autos SUV. En agosto, con más de 2.000 nuevas unidades, confirmó su popularidad.

Precios del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025

  • Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $43.963.000

  • Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $47.370.000

  • Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $52.323.000

  • Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $49.003.000

  • Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $54.305.000

  • Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $54.528.000

    image

Estos valores actualizados confirman al Toyota Corolla Cross como uno de los autos más competitivos de Argentina dentro de su segmento.

Características destacadas del Toyota Corolla Cross 2025

El auto recibió un restyling en 2024, con parrilla en forma de panal y mejoras interiores en 2025, como instrumental multimedia de 10 pulgadas y visión 360° en las versiones más equipadas.

La automotriz Toyota agregó además servicios conectados, con funciones de rastreo, alertas de seguridad y monitoreo en tiempo real, lo que mejora el nivel tecnológico de este auto frente a otros autos competidores.

image

En materia de seguridad, el Toyota Corolla Cross incluye múltiples airbags, control de estabilidad, frenos ABS y asistente de arranque en pendientes, lo que lo convierte en uno de los SUV más confiables de Argentina.

El confort también se ve reforzado con techo panorámico, asientos de cuero, cargador inalámbrico y conectividad completa, que posicionan al auto como referente entre los SUV medianos.

image

La variante híbrida es una de las más buscadas, ya que combina eficiencia energética con bajo consumo, algo muy valorado en Argentina por quienes desean reducir gastos de combustible sin resignar confort.

Gracias a su relación entre precio, seguridad y tecnología, el Toyota Corolla Cross se consolida como el modelo estrella de la marca, reafirmando el éxito de Toyota dentro del competitivo mercado de los autos en el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi se veria el nuevo toyota celica: la version 2026 del clasico automovil

Así se vería el nuevo Toyota Celica: la versión 2026 del clásico automóvil

Por Andrés Aguilera
asi se veria el nuevo fiat palio: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Fiat Palio: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
Jeep Renegade mantiene diseño robusto, tecnología avanzada y precios actualizados en Argentina.

El precio de la Jeep Renegade en septiembre 2025: cuánto cuesta hoy uno de los más buscados de Argentina

Por Ignacio Alvarado
Precio del Fiat Mobi en septiembre 2025: el citycar económico que sigue liderando en Argentina

Precio del Fiat Mobi en septiembre 2025: el citycar económico que sigue liderando en Argentina

Por Ignacio Alvarado