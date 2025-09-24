El precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025: el SUV más elegido

El Toyota Corolla Cross es hoy el SUV más vendido en Argentina , consolidado como uno de los autos preferidos por quienes buscan tecnología, seguridad y valor de reventa. Tras la actualización de precios de septiembre 2025, el modelo de la marca japonesa sigue marcando tendencia en el mercado local.

Atención: el Toyota Yaris Cross ya tiene fecha de lanzamiento en Argentina

Este auto se fabrica en Brasil y se importa a Argentina , donde se ganó un lugar protagónico dentro del segmento. Con motorizaciones nafteras 2.0 y una alternativa híbrida 1.8 eCVT, el Toyota Corolla Cross se convirtió en un modelo versátil y atractivo tanto para ciudad como para viajes largos.

La automotriz Toyota no solo logró consolidar a este SUV entre los más vendidos, sino que también lo posicionó en el top ten general del ranking de autos en Argentina . Su equilibrio entre precio, calidad y confiabilidad le permite ser una de las opciones más recomendadas.

Durante julio de 2025, el Corolla Cross acumuló más de 12.000 patentamientos, superando al Volkswagen Taos y reafirmando el dominio de Toyota dentro de la competencia de los autos SUV. En agosto, con más de 2.000 nuevas unidades, confirmó su popularidad.

Estos valores actualizados confirman al Toyota Corolla Cross como uno de los autos más competitivos de Argentina dentro de su segmento.

Características destacadas del Toyota Corolla Cross 2025

El auto recibió un restyling en 2024, con parrilla en forma de panal y mejoras interiores en 2025, como instrumental multimedia de 10 pulgadas y visión 360° en las versiones más equipadas.

La automotriz Toyota agregó además servicios conectados, con funciones de rastreo, alertas de seguridad y monitoreo en tiempo real, lo que mejora el nivel tecnológico de este auto frente a otros autos competidores.

En materia de seguridad, el Toyota Corolla Cross incluye múltiples airbags, control de estabilidad, frenos ABS y asistente de arranque en pendientes, lo que lo convierte en uno de los SUV más confiables de Argentina.

El confort también se ve reforzado con techo panorámico, asientos de cuero, cargador inalámbrico y conectividad completa, que posicionan al auto como referente entre los SUV medianos.

La variante híbrida es una de las más buscadas, ya que combina eficiencia energética con bajo consumo, algo muy valorado en Argentina por quienes desean reducir gastos de combustible sin resignar confort.

Gracias a su relación entre precio, seguridad y tecnología, el Toyota Corolla Cross se consolida como el modelo estrella de la marca, reafirmando el éxito de Toyota dentro del competitivo mercado de los autos en el país.