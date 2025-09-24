El precio de la Jeep Renegade en septiembre 2025: cuánto cuesta hoy uno de los más buscados de Argentina

La Jeep Renegade continúa siendo uno de los autos más buscados en Argentina. Con un estilo robusto y prestaciones versátiles, la marca reafirma su posicionamiento en el mercado. Este septiembre 2025, la compañía vuelve a actualizar el valor de sus autos , lo que genera gran interés entre los compradores.

Dentro del catálogo de Jeep , la Renegade se ha consolidado como el auto preferido por quienes buscan comodidad, diseño y rendimiento en Argentina . Además de su equipamiento tecnológico, ofrece una propuesta equilibrada para el día a día y la aventura, lo que la convierte en uno de los autos más completos del segmento.

El mes de septiembre 2025 llegó con una nueva lista de precios para la Jeep Renegade , y los interesados en este auto podrán notar un incremento en relación a meses anteriores. La actualización de valores en Argentina responde tanto a la inflación como al posicionamiento de los autos dentro del mercado local.

Más allá del precio, lo que distingue a la Jeep Renegade es que combina diseño icónico con tecnología moderna. Con un carácter aventurero y la solidez de los autos de la marca, este modelo sigue entre los más destacados en Argentina .

Características de la Jeep Renegade

La Jeep Renegade mantiene un diseño inconfundible que la separa de otros autos en Argentina. Su parrilla de siete ranuras y los faros circulares rinden homenaje a la historia de la marca. Además, ofrece llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas, con la opción de techo solar panorámico en algunas versiones.

En cuanto a dimensiones, este auto mide 4.268 mm de largo, 2.040 mm de ancho y hasta 1.712 mm de alto. El baúl ofrece 314 litros en configuración estándar y puede ampliarse hasta 1.381 litros. Con un tanque de 60 litros y capacidad para 5 pasajeros, es uno de los autos más versátiles de Argentina.

image Jeep Renegade mantiene diseño robusto, tecnología avanzada y precios actualizados en Argentina.

En el interior, la Jeep Renegade destaca por su pantalla táctil de hasta 8.4 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Según la versión, el auto puede incluir tablero digital de 7 pulgadas, cargador inalámbrico y puertos USB delanteros y traseros, lo que refuerza su lugar entre los mejores autos de Argentina.

La seguridad es otro de los puntos fuertes de Jeep. La Renegade incorpora de serie 6 airbags y, en versiones superiores, hasta 7. A esto se suman sistemas como control de estabilidad, control de tracción y asistente de arranque en pendientes. Estos elementos refuerzan la confiabilidad del auto en Argentina.

image Jeep Renegade mantiene diseño robusto, tecnología avanzada y precios actualizados en Argentina.

Las versiones Longitude, Trailhawk y Serie S del auto también incorporan control de velocidad crucero adaptativo y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). De esta forma, la Jeep Renegade se coloca como una de las más completas dentro de los autos disponibles en Argentina.

La Jeep Renegade no solo se distingue por su estilo y tecnología, sino también por la versatilidad que ofrece. En septiembre 2025, con sus precios actualizados, sigue siendo un auto competitivo y una de las opciones más atractivas entre los autos de Argentina.