Motos: Royal Enfield lanzó la exquisita GRR 450 en Argentina

Se trata de la nueva roadster de la marca, que viene a revitalizar el mercado de las motos en Argentina. Detalles y precios.

Royal Enfield continúa ampliando su presencia en el mercado argentino de motos con un modelo que promete conquistar a los amantes de las naked deportivas. La nueva GRR 450 ya está disponible en el país, importada desde Asia, y se presenta como una roadster con carácter urbano y la mecánica más moderna de la firma india.

Una roadster para el asfalto en Argentina La marca define a la GRR 450 como una naked de espíritu deportivo, diseñada para quienes buscan agilidad en ciudad y disfrute en ruta. Su estética minimalista y agresiva combina con una propuesta tecnológica que la posiciona en el segmento medio de motos premium.

Motor y mecánica El corazón de esta máquina es un monocilíndrico de 452 cc con inyección electrónica, capaz de entregar 40 caballos de fuerza y 40 Nm de par. Se combina con una caja de seis velocidades y, por primera vez en Royal Enfield, un motor refrigerado por líquido, tecnología heredada de la New Himalayan. Esta plataforma le otorga robustez y confiabilidad, pero adaptada a un uso más urbano y de asfalto.

Royal Enfield GRR 450 Royal Enfield GRR 450. Lo más y lo menos Entre sus virtudes, destaca la combinación del motor Sherpa 450 con una configuración más liviana y ágil. A ello se suma un completo equipamiento: llantas de 17 pulgadas, ABS de doble canal, tanque de 11 litros, un peso contenido de 191 kilos y un moderno display TFT de 4 pulgadas con conectividad Bluetooth para navegación, música y llamadas.

El punto negativo es que el lanzamiento ocurre en un contexto complicado: el Grupo Simpa, representante oficial de Royal Enfield en Argentina, cerró recientemente una de sus dos plantas de ensamblaje, en medio de una fuerte crisis del sector.

Precio y garantía La nueva GRR 450 llega con un precio de 10.300.000 pesos y una garantía de tres años sin límite de kilometraje. Además, se suma al Borderless Warranty Program, un beneficio que extiende la cobertura a más de 3.000 concesionarios de la marca en 70 países, lo que asegura respaldo internacional a los usuarios argentinos. Con este lanzamiento, Royal Enfield refuerza su presencia en un mercado que busca renovarse y atraer a nuevos motociclistas con propuestas modernas y globales. La GRR 450 se presenta como una opción equilibrada entre prestaciones, diseño y respaldo posventa.