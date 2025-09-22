Mercedes Benz ya vende en Argentina los espectaculares AMG GLC 63 S E Performance y GLE 63 S 4Matic

Mercedes-Benz Argentina amplió su oferta de SUV de alta gama con la llegada de las variantes más potentes y deportivas de su catálogo: los nuevos AMG GLC 63 S E Performance y GLE 63 S 4Matic+. Ambos modelos fueron presentados en el AMG Experience, en el Autódromo de La Plata, y ya están disponibles a pedido.

La GLC corresponde al segmento D (mediano) y se produce en Alemania , mientras que la GLE pertenece al segmento E (grande) y llega importada desde Estados Unidos . Con estas incorporaciones, la marca de la estrella refuerza la gama de la segunda generación de la GLC (comercializada en Argentina desde 2023) y de la cuarta generación de la GLE (a la venta desde 2020).

La novedad más destacada está en la motorización. La GLC 63 S E Performance se ubica un escalón por encima de la ya conocida GLC 43 MildHybrid. Se trata de un híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor 2.0 turbo de cuatro cilindros (476 cv y 550 Nm) con un propulsor eléctrico de 204 cv y 320 Nm, alimentado por baterías de 6,1 kWh. En conjunto, el sistema entrega 680 cv y un impresionante torque de 1.020 Nm, acoplado a una caja automática de nueve marchas y tracción integral 4Matic+.

Por su parte, la GLE 63 S mantiene la tradición de los V8 AMG. Monta un 4.0 bi-turbonaftero MildHybrid con 612 cv y 840 Nm, también asociado a la transmisión automática de nueve velocidades y tracción integral. Este bloque le permite combinar performance extrema con el refinamiento característico de los SUV grandes de Mercedes-Benz.

Ambos modelos ofrecen cifras que los colocan al nivel de autos deportivos de pura sangre. La GLC 63 S E Performance acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 275 km/h. La GLE 63 S, pese a su mayor tamaño, no se queda atrás: cubre el 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y puede llegar a 280 km/h.

Además de su potencia bruta, estas versiones AMG cuentan con el beneficio adicional de estar alcanzadas por reducciones impositivas en varios distritos del país, lo que suaviza el costo de patentes en relación con otros vehículos de similar valor.

Mercedes Benz GLE 63 S AMG Mercedes Benz GLE 63 S AMG.

Personalización y exclusividad

Uno de los puntos menos favorables es que no se comercializan con stock disponible: cada unidad se encarga a pedido y se configura a medida de cada cliente. Esto garantiza un nivel de personalización muy alto, aunque también implica plazos de espera más largos.

Tanto la GLC 63 como la GLE 63 están disponibles en dos tipos de carrocería: SUV tradicional y Coupé. Interesantemente, ambas opciones tienen exactamente el mismo precio, lo que permite al cliente elegir entre una silueta más deportiva o una más familiar sin diferencias de costo.

Precios y garantía

La gama AMG en Argentina queda conformada de la siguiente manera:

GLC 43 4Matic SUV: 155.000 dólares

155.000 dólares GLC 63 S E Performance SUV: 300.000 dólares

300.000 dólares GLC 63 S E Performance Coupé: 310.000 dólares

310.000 dólares GLE 63 S 4Matic+ SUV: 300.000 dólares

300.000 dólares GLE 63 S 4Matic+ Coupé: 310.000 dólares

Todos los modelos cuentan con una garantía de tres años sin límite de kilometraje, un estándar de la marca que respalda a este tipo de vehículos de alta performance.

Mercedes Benz GLE 63 S AMG Mercedes Benz GLE 63 S AMG.

Una apuesta por la máxima deportividad

Con estos lanzamientos, Mercedes-Benz refuerza en Argentina su presencia en el segmento de SUV de lujo con versiones que combinan practicidad familiar, tecnología de última generación y prestaciones cercanas a las de un superdeportivo. Una propuesta que, aunque exclusiva y reservada a pocos bolsillos, ratifica el liderazgo de AMG en el universo de las altas prestaciones.