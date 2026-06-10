Algunas señales de tránsito generan confusión porque se parecen a otras más conocidas. Una de ellas tiene fondo blanco, borde rojo y una línea negra horizontal en el centro. A simple vista puede confundirse con una prohibición o con la señal de contramano, pero en realidad indica la presencia de un puesto de control .

Qué significa la señal de tránsito verde con las letras "PR" que aparece en las autopistas

Su función es clara: cuando aparece en el camino, el conductor debe detener la marcha porque se aproxima a un lugar donde la detención es obligatoria.

Según el Anexo L del Sistema de Señalización Vial Uniforme , la señal R.25 tiene una conformación física precisa: círculo blanco, orla roja y un rectángulo horizontal negro ubicado en el centro.

El significado oficial también es directo. Ante esta señal, el conductor debe detener su vehículo . No se trata solo de bajar la velocidad ni de avanzar con precaución, sino de frenar cuando el control lo exige.

Por eso, suele aparecer en zonas donde hay controles policiales, aduaneros, fitosanitarios o peajes . También puede estar acompañada por una leyenda aclaratoria que indique qué tipo de control se realizará.

Por qué se confunde con contramano

La confusión aparece porque su diseño se parece a otras señales de restricción. El borde rojo suele asociarse rápidamente con una prohibición, pero en este caso la orden no es “no circular”, sino detenerse por control.

También puede confundirse con la señal de contramano, aunque no son iguales. La señal de contramano tiene fondo rojo y un rectángulo blanco horizontal; la de puesto de control tiene fondo blanco y rectángulo negro.

No es contramano qué significa la señal de tránsito con una línea horizontal negra en un círculo rojo

Ese detalle visual cambia por completo la interpretación. Una indica que no se debe ingresar o circular en ese sentido; la otra marca la obligación de detenerse ante un punto de control habilitado.

Error común

Un error frecuente es interpretar esta señal como una simple advertencia y seguir de largo sin reducir la velocidad. Sin embargo, cuando el puesto de control está activo, no se trata de una sugerencia: el conductor debe estar preparado para frenar, respetar las indicaciones del personal y avanzar solo cuando se lo permitan. Ignorarla puede generar una maniobra insegura y derivar en una infracción.

Dónde puede aparecer en rutas argentinas

La señal R.25 suele verse en accesos a peajes, rutas con controles, puestos sanitarios, pasos fronterizos, áreas aduaneras o zonas donde una autoridad regula el tránsito.

En rutas nacionales o provinciales, puede aparecer antes del punto de detención para que el conductor reduzca la velocidad con tiempo. Su objetivo es evitar frenadas bruscas y ordenar el ingreso al sector controlado.

En algunos casos, debajo de la señal puede agregarse una placa con una palabra aclaratoria, como “peaje”, “control policial” o “aduana”. Esa leyenda no cambia la orden principal: hay que detenerse.

Qué hacer al ver esta señal de tránsito

La reacción correcta es reducir la velocidad, mirar el entorno y prepararse para frenar por completo. Si hay personal de control, barreras, conos o indicaciones manuales, esas órdenes deben respetarse.

No conviene interpretarla como una señal opcional. Si está colocada en un puesto activo, avanzar sin detenerse puede generar una situación de riesgo, además de una posible infracción según la jurisdicción correspondiente.

También importa mantener distancia con el vehículo de adelante. En controles y peajes, los autos pueden detenerse de golpe, cambiar de carril o esperar indicaciones, por lo que la anticipación es clave.